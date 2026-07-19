Букайо Сака обновил 60-летнюю историю: Англия вернулась с бронзой

«Утешительный финал» чемпионата мира превратился в настоящее шоу, которое войдет в историю футбола. Англия обыграла Францию со счетом 6:4, а Букайо Сака оформил хет-трик, добившись уникального результата вслед за легендарным Джеффом Херстом.

Эта победа принесла англичанам первую медаль мундиаля с ЧМ-1966. Сака же стал главным героем драматичного противостояния, в котором было забито 10 голов.

Сака потряс Францию в первом тайме

Англия очень активно провела начало встречи, забив четыре безответных мяча до перерыва. Сака забил свой первый гол на 37-й минуте, а в добавленное к первому тайму время еще раз поразил ворота Майка Меньяна.

Деклан Райс и Эзри Конса также отличились в первом тайме. Таким образом, подопечные Томаса Тухеля ушли на перерыв с огромным преимуществом 4:0.

Во втором тайме Франция во главе с Килианом Мбаппе начала масштабное возвращение. Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформив хет-трик. Позже Джуд Беллингем забил шестой гол Англии — 6:4.

Второй футболист после Херста

Сака стал вторым футболистом в истории сборной Англии, оформившим хет-трик в плей-офф чемпионата мира.

До этого подобного результата добивался только Джефф Херст. В финале чемпионата мира 1966 года он забил три мяча в ворота Федеративной Республики Германии, принеся Англии единственный в ее истории чемпионский титул.

Один из голов Херста в дополнительное время до сих пор считается одним из самых спорных эпизодов в истории футбола. Мяч попал в перекладину, опустился рядом с линией, и судья засчитал гол. Тот знаменитый эпизод позже вошел в историю под названием «фантомный гол».

6:4 — новый рекорд мундиаля

Матч между Англией и Францией стал самым результативным в истории игр за третье место.

Предыдущий рекорд принадлежал матчу 1958 года, в котором Франция обыграла Западную Германию со счетом 6:3. В Майами же команды забили в общей сложности 10 голов, обновив 68-летний результат. Это также стало первой игрой на чемпионатах мира с 1982 года, в которой было забито 10 и более мячей.

Англия снова с медалью после 1966 года

В двух предыдущих полуфиналах — в 1990 и 2018 годах — Англия довольствовалась четвертым местом. Победа над Францией принесла команде лучший результат после чемпионства 1966 года.

Бронзовая медаль не заменяет звание чемпиона мира. Но после болезненного поражения от Аргентины в полуфинале англичане сумели завершить турнир победой и поставить точку в 60-летнем периоде без медалей.

Букайо Сака же за один вечер стал и автором хет-трика, и первым после Херста футболистом Англии, забившим три гола в плей-офф мундиаля. Матч за бронзу называют «игрой, в которую никто не хочет играть», но Сака превратил его в один из самых незабываемых вечеров в своей карьере.