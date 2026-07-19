Красное платье, хна и золото: предсвадебная церемония Шахло Салаевой обсуждается в сети (видео)

·0·Культура
Красное платье, хна и золото: предсвадебная церемония Шахло Салаевой обсуждается в сети (видео)

Певица Шахло Салаева перед свадьбой провела церемонию нанесения хны, характерную для турецких традиций. Фотографии и видео с этого мероприятия она опубликовала в социальных сетях.

На церемонии певица появилась в красном платье. Согласно турецкому обычаю, на руки невесты наносится хна. Сообщается, что хну на руку Салаевой нанесла её золовка, после чего руку украсили золотом и перевязали.

Певица также поделилась своими эмоциями по поводу этих моментов. Она оставила комментарий: «Какая красивая традиция, пусть Всевышний всегда дарует повод плакать только от счастья».

Во время церемонии Шахло Салаева разволновалась и прослезилась. Это состояние певицы было тепло встречено её поклонниками.

Пользователи социальных сетей поздравляют исполнительницу и желают ей счастливой семейной жизни.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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