Майкл Олисе установил исторический рекорд в драматичном матче с 10 голами

Сборная Франции завершила ЧМ–2026 без медалей, однако Майкл Олисе открыл новую страницу в истории мундиалей. 24-летний вингер в матче за бронзу против Англии отдал две голевые передачи и побил рекорд Пеле, который держался более полувека.

Олисе стал первым футболистом, сделавшим семь ассистов на одном чемпионате мира. Таким образом, французский игрок превзошел достижение легендарного бразильца, который на мундиале 1970 года выполнил шесть голевых передач.

Голы Мбаппе вписали Олисе в историю

После первого тайма Франция проигрывала Англии со счетом 0:4. После перерыва команда Дидье Дешама резко активизировалась и усилила давление на ворота соперника.

На 48-й минуте Олисе отдал передачу на первый гол Килиана Мбаппе. А на 66-й минуте их взаимодействие вновь сработало, и Франция сократила отставание до 4:3. Это принесло Олисе седьмой ассист на турнире.

Результат Олисе на ЧМ–2026:

7 голевых передач;

новый рекорд одного мундиаля;

5 ассистов на счету Мбаппе.

По данным Opta, пять голевых передач одного игрока на одного и того же партнера по команде в рамках одного чемпионата мира — это лучший результат с 1966 года.

56-летний рекорд Пеле обновлен

Статистика ассистов на мундиалях ведется в полном объеме с 1966 года. В этот период шесть голевых передач Пеле на чемпионате мира 1970 года оставались абсолютным рекордом.

На том турнире в Мексике Пеле сыграл решающую роль в завоевании Бразилией чемпионского титула. Олисе же спустя 56 лет установил новую планку, достигнув отметки в семь передач.

Интересно, что до полуфинала на счету Олисе было пять ассистов. В матче Франции против Испании он не смог отметиться результативной передачей, но в игре за бронзу дважды вывел партнера на голевую позицию, сразу обновив рекорд.

Исторического результата не хватило для бронзы

Несмотря на мощный камбэк во втором тайме, Франция не смогла спасти встречу. Англия в итоге победила со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Это был самый результативный матч за третье место в истории мундиалей.

Олисе же, несмотря на поражение Франции, вошел в историю как один из самых ярких игроков турнира. Его результат в семь ассистов станет новым ориентиром на будущих чемпионатах мира.

Франция осталась без бронзы, но 24-летний Олисе показал мировому футболу, что он не просто вингер, а один из сильнейших плеймейкеров нового поколения.