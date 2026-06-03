ФИФА особо отметила исторические достижения Абдукодира Хусанова

·83·Спорт
ФИФА особо отметила исторические достижения Абдукодира Хусанова
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Очередная радостная весть с международной арены наполнила сердца болельщиков узбекского футбола безмерной гордостью. ФИФА (Международная федерация футбола) — главный руководящий орган мирового футбола — опубликовала на своей официальной странице в Instagram специальную и весьма впечатляющую статью, посвященную надежному защитнику нашей национальной сборной и английского гранда «Манчестер Сити» Абдукодиру Хусанову.

Представляя мировой футбольной общественности яркую звезду узбекского футбола, организация особо отметила грандиозный победный путь, который наш соотечественник проделал за короткий промежуток времени.

Первый узбек в истории английского футбола

В своем заявлении ФИФА высоко оценила исторический шаг Абдукодира Хусанова в Английской Премьер-лиге (АПЛ), считающейся центром современного футбола. Как известно, талантливый футболист в январе 2025 года пополнил ряды одного из сильнейших клубов мира — «Манчестер Сити». Тем самым он вышел на поле в престижных матчах АПЛ и прочно вошел в летопись истории как первый узбекский профессиональный футболист, дебютировавший в этом турнире.

Кроме того, в прошедшем летнем сезоне Хусанов успел успешно выступить в составе «горожан» на Клубном чемпионате мира в абсолютно новом формате, матчи которого принимали стадионы США.

Новый формат и историческая путевка для Узбекистана

Теперь же 21-летнего защитника ждет самое масштабное и ответственное испытание в его карьере. Чемпионат мира ФИФА 2026 года впервые в истории футбола пройдет в расширенном составе, а именно с участием целых 48 национальных сборных .

Историческая победа: Этот новый формат с расширенными возможностями открыл двери счастья для нашей любимой Родины наряду со многими развивающимися футбольными странами. Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории официально завоевала путевку в финальную стадию мундиаля!

От успехов в молодежном футболе к мировой арене

Международная организация вспомнила не только достижения Хусанова во взрослом футболе, но и его значимые успехи в составе молодежной сборной. В свое время он:

  • В качестве капитана сборной Узбекистана У-20 (до 20 лет) одержал победу в престижном Кубке Азии и поднялся на чемпионский пьедестал.

  • Вместе с командой на молодежном чемпионате мира (У-20) боролся с сильнейшими сборными планеты и дошел до стадии 1/8 финала.

Сегодня Абдукодр Хусанов, находясь в центре внимания миллионов соотечественников и болельщиков, готов прославлять имя Узбекистана на самой престижной футбольной сцене планеты и открывать новые исторические страницы.

Мы, в свою очередь, желаем нашему мастеру обороны и национальной сборной грандиозных побед в предстоящих матчах чемпионата мира! Следите за самыми горячими и увлекательными новостями узбекского футбола и мирового спорта вместе с нами на страницах Замин!

Абдукодир ХусановФИФАМанчестер СитиУзбекистанСШААнглийская Премьер-лигаИнстаграм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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