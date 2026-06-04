Манчестер Юнайтед готов предложить 40 млн евро за защитника Боруссии Дортмунд

·197·Спорт
Манчестер Юнайтед готов предложить 40 млн евро за защитника Боруссии Дортмунд
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Центральный защитник Боруссии Дортмунд Вальдемар Антон может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По данным Те Миррор, Манчестер Юнайтед готовит предложение в размере 40 миллионов евро за немецкого защитника. Скауты клуба неоднократно лично наблюдали за играми футболиста. Об этом сообщает Goal.com .

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик считает усиление оборонительной линии приоритетной задачей. Из-за частых травм основных защитников Маттейса де Лигта и Лисандро Мартинеса руководство клуба определило кандидатуру Антона в качестве главной цели. Ранее интерес к игроку также проявляли Астон Вилла и Атлетико Мадрид.

Однако Боруссия Дортмунд не намерена отпускать своего лидера. В команде под руководством Нико Ковача существуют проблемы в защите: Никлас Зюле завершил карьеру, а Эмре Джан выбыл из строя из-за серьезной травмы. Тем не менее, высокий интерес к 29-летнему защитнику может стать одним из главных событий трансферного окна.

Вальдемар Антон в настоящее время готовится к чемпионату мира в составе сборной Германии. Ожидается, что Юлиан Нагельсманн будет использовать его не только в центре обороны, но и при необходимости на правом фланге. Действующий контракт футболиста с дортмундским клубом рассчитан до 2028 года.

Манчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундТрансферыВальдемар АнтонПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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