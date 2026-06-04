Кандидат в президенты «Реал Мадрида» пообещал трансферы Эрлинга Холанда и Родри

·84·Спорт
Кандидат в президенты «Реал Мадрида» пообещал трансферы Эрлинга Холанда и Родри
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Борьба за пост президента «Реал Мадрида» вступила в горячую фазу. Кандидат Энрике Рикельме заявил, что не откажется от своих скандальных заявлений относительно звезд «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и Родри. 37-летний бизнесмен подчеркивает, что у него есть четкий план по привлечению главных звезд английской Премьер-лиги на стадион «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Рикельме назвал отказы, полученные от окружения Эрлинга Холанда, «частью игры». По его словам, в контракте норвежского нападающего есть пункт о сумме отступных, что делает трансфер возможным. «Если меня изберут президентом, такие великие личности, как Эрлинг Холанд, будут играть за «Реал Мадрид»», — уверенно заявил кандидат.

Ситуация осложнилась после отказа агента Эрлинга Холанда Рафаэлы Пименты и его отца Альфа-Инге Холанда. Однако Рикельме сравнил эту ситуацию с переходом Луиша Фигу из «Барселоны» в 2000 году. Тогда также все стороны отрицали сделку до официального объявления о трансфере. Кроме того, он добавил, что поддерживает связь с агентом Пабло Баркеро по вопросу перехода Родри.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, Рикельме пошел на беспрецедентный риск. Если он не сможет осуществить обещанные трансферы, он гарантировал лично выплатить ежегодные членские взносы (около 15 миллионов евро) за почти 100 тысяч членов клуба. Ожидается, что эта стратегия станет главным оружием в борьбе против действующего президента Флорентино Переса.

Реал МадридЭрлинг ХоландРодриМанчестер СитиТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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