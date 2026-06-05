Перес готов выделить 150 миллионов евро на трансфер Майкла Олисе

По мере приближения летнего трансферного окна в европейском футболе инсайдерские новости вокруг мадридского «Реала» выходят на новый уровень. Согласно последним сенсационным данным авторитетного испанского издания АС, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес готов выложить наличные за переход вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе в Мадрид. 150 миллионов евро в качестве компенсации.

Однако эта новость вызвала бурные обсуждения и загадочные вопросы в футбольном мире. Ведь план этого трансфера приобрел особый интерес на фоне недавнего скандального заявления Переса.

Кто таинственная звезда уровня Роналду?

Напомним, несколько дней назад руководитель «сливочных» в интервью СМИ пообещал официально объявить во вторник следующей недели о самом крупном и потрясающем трансферном предложении в истории клуба. По словам Переса, когда имя футболиста, которому будет сделано это предложение, станет известно, весь мир будет шокирован.

При этом глава мадридского гранда отдельно подчеркнул, что тот таинственный игрок по мастерству находится на уровне легендарного Криштиану Роналду и что это точно не Майкл Олисе. Это указывает на то, что трансфер Олисе — не главная бомба вторника для «Реала», а второй крупный проект, который Перес параллельно ведет по усилению состава.

Взять мюнхенскую крепость будет непросто

По данным источника, осуществление трансфера 24-летнего французского вингера будет очень сложным для мадридского гранда. Клуб «Бавария», считающийся гигантом немецкого футбола, не испытывает никаких экономических трудностей и обладает финансово стабильным положением. Мюнхенцам не нужно пополнять казну за счет продажи своих лидеров.

Кроме того, Олисе блистал как настоящий «вулкан» в прошедшем сезоне. Статус игрока на трансферном рынке и его впечатляющая статистика отражены в следующей таблице:

Тип показателя Актуальные цифры и состояние игрока Общее количество матчей Во всех турнирах за сезон 52 матча Продуктивность (Голы + Пасы) 22 гола и впечатляющие 31 голевая передача (всего 53 очка!) Срок действующего контракта С мюнхенцами До лета 2029 года рассчитан Рыночная стоимость (Трансфермаркт) На данный момент ровно 150 миллионов евро

Несмотря на относительно молодой возраст, оценка, установленная порталом Трансфермаркт для Олисе, который превращается в настоящего волшебника на поле, полностью соответствует сумме, которую предлагает Перес.

Анализ ситуации: Грандиозные игры Флорентино Переса на трансферном рынке вышли на новый уровень. С одной стороны, ход на 150 миллионов евро за Майкла Олисе, с другой — еще одна таинственная мега-звезда уровня Роналду, которая будет анонсирована во вторник! Если «Реал Мадрид» реализует все эти планы, в следующем сезоне в европейском футболе не останется сил, способных им противостоять. Хотя «Бавария» не нуждается в деньгах, привлекательность Мадрида и возможное желание Олисе могут решить исход трансфера.

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