Килиан Мбаппе объяснил, почему не пересматривает финал ЧМ-2022

·141·Спорт
Килиан Мбаппе объяснил, почему не пересматривает финал ЧМ-2022

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что до сих пор не может забыть поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022. Звезда мадридского «Реала» опасается, что повторный просмотр того драматичного матча в Катаре, где он оформил исторический хет-трик, может вновь травмировать его психику. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале в Дохе Франция уступила в серии пенальти со счетом 2:4 после ничьей 3:3. Тогда 23-летний нападающий стал самым молодым футболистом, сыгравшим в двух финалах подряд, и вошел в историю как единственный игрок, забивший три гола, но проигравший матч. Несмотря на получение «Золотой бутсы» турнира, командная неудача затмила личные достижения.

В интервью изданию Сораре Килиан Мбаппе так отозвался о том матче: «Лучший финал всех времен? Думаю, по зрелищности, сценарию и неожиданным поворотам ему нет равных. Все решилось в серии пенальти — это самый жестокий финал для любого футболиста».

Нападающий объяснил отказ пересматривать игру следующим образом: «Это должен был быть либо первый титул чемпиона мира для Лионеля Месси, либо вторая победа Франции подряд, поэтому матч в любом случае был историческим. Пересматривал ли я его? Никогда! Думаю, если я это сделаю, мои внутренние „демоны“ (плохие воспоминания) могут проснуться».

В том матче на стадионе «Лусаил» Килиан Мбаппе оформил дубль за 95 секунд, спас команду Дидье Дешама от поражения. Его гол на 81-й минуте, сравнявший счет, был зафиксирован со скоростью 123,34 км/ч и признан самым мощным ударом всего турнира.

Килиан МбаппеРеал МадридЧМ-2022Лионель МессиФранция
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Капелло назвал имя нового главного тренера сборной ИталииКапелло назвал имя нового главного тренера сборной ИталииВчера, 18:53Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос-2026»!Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос-2026»!Вчера, 16:52Серия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонСерия А объявила официальное расписание матчей на новый сезонВчера, 16:44Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0Сборная Бельгии разгромила Тунис со счетом 5:0Вчера, 16:27Боец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругойБоец UFC Шавкат Рахмонов помирился с супругойВчера, 15:31Патрис Эвра о Ламине Ямале: «Я бы съел его заживо!»Патрис Эвра о Ламине Ямале: «Я бы съел его заживо!»Вчера, 14:45
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»