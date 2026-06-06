Килиан Мбаппе объяснил, почему не пересматривает финал ЧМ-2022

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что до сих пор не может забыть поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022. Звезда мадридского «Реала» опасается, что повторный просмотр того драматичного матча в Катаре, где он оформил исторический хет-трик, может вновь травмировать его психику. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В финале в Дохе Франция уступила в серии пенальти со счетом 2:4 после ничьей 3:3. Тогда 23-летний нападающий стал самым молодым футболистом, сыгравшим в двух финалах подряд, и вошел в историю как единственный игрок, забивший три гола, но проигравший матч. Несмотря на получение «Золотой бутсы» турнира, командная неудача затмила личные достижения.

В интервью изданию Сораре Килиан Мбаппе так отозвался о том матче: «Лучший финал всех времен? Думаю, по зрелищности, сценарию и неожиданным поворотам ему нет равных. Все решилось в серии пенальти — это самый жестокий финал для любого футболиста».

Нападающий объяснил отказ пересматривать игру следующим образом: «Это должен был быть либо первый титул чемпиона мира для Лионеля Месси, либо вторая победа Франции подряд, поэтому матч в любом случае был историческим. Пересматривал ли я его? Никогда! Думаю, если я это сделаю, мои внутренние „демоны“ (плохие воспоминания) могут проснуться».

В том матче на стадионе «Лусаил» Килиан Мбаппе оформил дубль за 95 секунд, спас команду Дидье Дешама от поражения. Его гол на 81-й минуте, сравнявший счет, был зафиксирован со скоростью 123,34 км/ч и признан самым мощным ударом всего турнира.