Новая волна: Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд и дебютанты ЧМ-2026

·61·Спорт
Новая волна: Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд и дебютанты ЧМ-2026

До начала чемпионата мира 2026 года осталось меньше недели. В этом турнире, который примут США, Мексика и Канада, впервые сыграют 48 команд, что даст многим звездным футболистам шанс дебютировать на мировой арене. Некоторые игроки пропускали этот престижный турнир из-за юного возраста, другие — потому что их сборные не прошли отбор. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сборная Норвегии впервые с 1998 года пробилась на турнир, и многие считают ее «темной лошадкой» соревнований. В ряду таких звезд, как Мартин Эдегор, Антонио Нуса и Александер Сёрлот, основное внимание приковано к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Его статистика в сборной впечатляет: 55 голов в 49 матчах. Это лето станет для Эрлинга Холанда не только первым чемпионатом мира, но и первым крупным международным турниром в карьере.

В групповом этапе Норвегия сразится с Ираком, Сенегалом и Францией. Защитники соперников уже сейчас опасаются скоростных атак Эрлинга Холанда. Сможет ли нападающий, устанавливающий рекорды в составе «Манчестер Сити», продемонстрировать такую же результативность на своем дебютном мундиале? Большинство в этом не сомневается.

В центре внимания также находится новая надежда испанского футбола Ламин Ямаль. С момента своего дебюта за «Барселону» в 15 лет он не перестает удивлять мир своей волшебной игрой. Ламин Ямаль стал настоящим лидером на Евро-2024 и внес огромный вклад в чемпионство Испании. Теперь он готов покорить вершину чемпионата мира.

Если Ламин Ямаль покажет на полях Америки такую же яркую игру, как в Европе, он может стать главным претендентом на звание лучшего футболиста мира. Помимо этих двух звезд, более десяти игроков мирового уровня с нетерпением ждут своего первого участия в мундиале.

Чемпионат МираЭрлинг ХоландЛамин ЯмальНорвегияИспания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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