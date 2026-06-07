Гигант АПЛ может перехватить защитника у «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны клубов английской Премьер-лиги в борьбе за защитника ПСЖ Эммануэля Мбембу. По данным BBC, лондонский «Арсенал» также включился в гонку за 18-летнего таланта и уже направил парижскому клубу первоначальный запрос. Об этом сообщает портал Goal.com.

Контракт Мбембы с клубом из столицы Франции истекает в конце июня, что позволит ему покинуть команду в статусе свободного агента. Несмотря на желание руководства ПСЖ продлить соглашение, футболист, дважды вызывавшийся в сборную Франции (до 19 лет), по-видимому, решил перейти в новый клуб летом.

«Бавария» внимательно следит за ситуацией с этим универсальным футболистом, который хорошо играет левой ногой и может действовать как в центре, так и на левом фланге обороны. Мюнхенцам необходимо усилить защитную линию, поскольку ожидается, что такие игроки, как Ким Мин Джэ и Хироки Ито, покинут команду в летнее трансферное окно.

Трансфер Мбембы для «Баварии» — это возможность убить двух зайцев одним выстрелом: он не только составит конкуренцию Альфонсо Дэвису, но и закроет брешь в обороне на фоне вероятного ухода Кима и Ито. По информации издания Л'Экуипе в начале года, у немецкого рекордсмена были хорошие шансы подписать Мбембу, однако в процесс вмешался леверкузенский «Байер 04».

Если этот трансфер не состоится, «Бавария» рассматривает в качестве альтернативы кандидатуру защитника «Бенфики» Томаша Араужо. По данным Sky, португальский центральный защитник по-прежнему входит в короткий список мюнхенцев.