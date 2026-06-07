Дешам ответил на критику стиля игры сборной Франции

·7·Спорт
Дешам ответил на критику стиля игры сборной Франции

Обсуждения вокруг сборной Франции, одного из самых могущественных и титулованных грандов мирового футбола и действующего вице-чемпиона, никогда не утихают. Особенно часто мишенью для критиков становятся тактические взгляды опытного специалиста Дидье Дешама, который уже много лет успешно руководит командой. Накануне предстоящего чемпионата мира главный тренер французов в интервью изданию Ла Gazzetta делло Sport дал четкий и искренний ответ на высказывания в свой адрес. Он объяснил широкой публике свою философию, рассказав об атмосфере в команде и тактической свободе, предоставляемой футболистам.

ТАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЕШАМА И СОСТАВ ГРУППЫ ЧМ-2026

Уверенность Дидье Дешама в своем стиле игры и подробности о соперниках на предстоящем мундиале подробно изложены в следующей специализированной интегрированной таблице:

Тактические принципы тренера

Возможности, предоставляемые игрокам

Соперники по турниру ЧМ-2026 (Группа И)

Отношение к критике:


Во Франции его часто обвиняют в оборонительном и осторожном стиле игры.

Неограниченная свобода:


Тренер подчеркнул, что всегда предоставляет своим подопечным на поле очень большую свободу.

Сенегал — самая агрессивная и физически мощная команда Африки.

Сохранение баланса:


Главная цель — объединить сильные стороны звезд состава, чтобы создать проблемы сопернику.

Атакующие фланги:


Дешам никогда не препятствовал тому, чтобы крайние защитники подключались к атаке.

Ирак — представитель азиатского континента, который борется зубами и когтями.



Норвегия — одна из опасных команд Европы.

По мнению опытного специалиста, в современном футболе нельзя выиграть, играя только в атаке или только в обороне; ключевым фактором является поиск идеального баланса на поле.

Франция движется к очередному чемпионству

Напомним, что на чемпионате мира, который пройдет на полях США, Канады и Мексики, сборная Франции попала в группу И. Хотя на бумаге французы считаются фаворитами группы, матчи против таких характерных команд, как Сенегал и Норвегия, станут настоящим испытанием для подопечных Дешама. Килиан Мбаппе и его партнеры по команде приложат все усилия, чтобы вновь завоевать золотые медали в Северной Америке.

Взгляд изнутри: Как бы ни критиковали Дидье Дешама, он остается одним из немногих гениев в истории, ставших чемпионом мира и как игрок, и как тренер. За его словами «я даю игрокам свободу» скрывается умение правильно направлять внутренний потенциал звезд команды. Было бы глупо запирать в глухой обороне команду, в составе которой есть такие быстрые вингеры, как Мбаппе. Дешам очень тонко чувствует этот баланс. Несомненно, что матчи Франции против Сенегала или Норвегии на этапе ЧМ-2026 превратятся в настоящую тактическую битву. Будем надеяться, что нынешний мундиаль подарит нам незабываемые и богатые голами красивые игры!

Следите за самыми свежими подробностями чемпионата мира, дневниками Дидье Дешама и сборной Франции, а также самыми горячими эксклюзивными новостями мирового футбола вместе с нами на страницах Замин!

Дидье ДешамФранцияLa Gazzetta dello SportСенегалИрак
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Наши тхэквондисты завоевали 2 бронзовые медали на Гран-при в РимеНаши тхэквондисты завоевали 2 бронзовые медали на Гран-при в РимеСегодня, 17:18Роналду установил беспрецедентный финансовый рекорд в истории спортаРоналду установил беспрецедентный финансовый рекорд в истории спортаСегодня, 15:52Пеп Гвардиола рассказал о мечте сыграть в гольф с Майклом ДжорданомПеп Гвардиола рассказал о мечте сыграть в гольф с Майклом ДжорданомСегодня, 14:36Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против УзбекистанаГлавный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против УзбекистанаСегодня, 14:30Перес и Рикельме борются за руководство клубомПерес и Рикельме борются за руководство клубомСегодня, 13:57Отказ Тоттенхэму: Брайтон запрашивает 50 млн фунтов за защитникаОтказ Тоттенхэму: Брайтон запрашивает 50 млн фунтов за защитникаСегодня, 13:32
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)