Колумбия обыграла Иорданию, готовясь к матчу с Узбекистаном

·100·Спорт
Колумбия обыграла Иорданию, готовясь к матчу с Узбекистаном

Накануне старта ЧМ-2026, который обещает покорить мир своей интенсивностью и зрелищностью, один из главных соперников нашей сборной в группе проверил свои силы. Перед историческим мундиалем, который примут США, Канада и Мексика, национальные сборные Колумбии и Иордании провели очную встречу. В уютном матче на стадионе «Снэпдрэгон» в прекрасном Сан-Диего представители Южной Америки полностью доминировали над командой из Азии и одержали уверенную победу. Эта игра имеет особое значение для узбекских футбольных болельщиков.

С подробностями этого интересного матча перед ЧМ-2026, включая цифры и ключевые детали, вы можете ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

СТАТИСТИКА ТОВАРИЩЕСКОГО МАТЧА И СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

Команды и место проведения

Результат матча и хронология голов

Примечательные моменты игры

Состав групп на предстоящем мундиале

Колумбия



Иордания



США, Сан-Диего, стадион «Снэпдрэгон»

2 : 0



41-я минута: Хон Ариас (1:0)


55-я минута: Хон Ариас (2:0)

Ассистенты: Хамес Родригес и Сантьяго Ариас.



Красная карточка: Джамус (90-я минута, Иордания).

Группа «К»: Колумбия, Португалия, ДР Конго, Узбекистан



Группа «Дж»: Иордания, Австрия, Алжир, Аргентина

Колумбийцы через этот контрольный матч стремились отточить свои тактические схемы перед первым официальным матчем на ЧМ против сборной Узбекистана, который состоится 18 июня.

Дубль Хона Ариаса и волшебный пас Хамеса

Матч начался с ожидаемой активности представителей Южной Америки. Накануне окончания первого тайма, на 41-й минуте, нападающий Хон Ариас, воспользовавшись ювелирным пасом опытной звезды и капитана команды Хамеса Родригеса, открыл счет. Во втором тайме колумбийцы не упустили инициативу и на 55-й минуте увеличили разрыв. Вышедший на замену защитник Сантьяго Ариас сделал красивый пас, который снова превратил в гол тот же Хон Ариас, оформив дубль. На последней минуте встречи иорданец Джамус был удален с поля за грубость.

Комментарий Замин: Матч сборной Колумбии против Иордании дал нам важные сигналы о текущем состоянии соперника. Хамес Родригес вновь продемонстрировал свой талант в создании опасных моментов в центре поля, а Хон Ариас показал хладнокровие в реализации возможностей в линии атаки. Колумбийцы легко обыграли Иорданию, представителя Азии, как и мы, доказав свою серьезную готовность к матчу с нашей сборной 18 июня. Однако подопечные Фабио Каннаваро обязательно глубоко проанализируют такие тактические ходы. Желаем нашей национальной сборной огромных побед на предстоящем Чемпионате мира и ждем от них исторических триумфов!

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КолумбияИорданияУзбекистанХамес РодригесХон Ариас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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