Эволюция Лионеля Месси: пять обликов аргентинской легенды

·9·Спорт
Эволюция Лионеля Месси: пять обликов аргентинской легенды

Лионель Месси готовится к своему рекордному шестому чемпионату мира, однако сегодняшний Месси кардинально отличается от того юноши, который впервые вышел на поле в составе «Барселоны». В то время как большинство звезд с возрастом теряют форму, лидер «Интер Майами» сумел остаться на вершине, меняя стиль игры на протяжении двадцати лет. В 16 лет Месси дебютировал против «Порту» под руководством Жозе Моуринью, выступая на правом фланге в качестве взрывного вингера. Его способность смещаться в центр с левой ноги поражала даже лучшего игрока мира того времени Роналдинью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

С приходом Пепа Гвардиолы в 2008 году тактическая эволюция Месси вышла на новый уровень. 2 мая 2009 года в матче на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал Мадрид» был разгромлен со счетом 6:2, Гвардиола выпустил Месси в роли «ложной девятки» (false nine). Это решение изменило историю футбола. Месси сместился в центр на место Самюэля Это'о, начал действовать глубже и стал настоящим кошмаром для защитников соперника. «С Гвардиолой я начал понимать пространство, контроль мяча и то, как работает игра», — вспоминает Лионель Месси.

В период с 2011 по 2013 год Месси забил 96 голов в 69 матчах Ла Лиги, став игроком, ломающим любые системы. Он четыре раза подряд выигрывал «Золотой мяч» и триумфировал с «Барселоной» в Лиге чемпионов. После ухода Хави и Андреса Иньесты из «Камп Ноу» Месси снова был вынужден измениться. Он перестал быть просто завершителем атак и стал главным двигателем команды. Сместившись ближе к центру поля, он взял на себя роль организатора игры.

Во время выступлений за «ПСЖ» и «Интер Майами» Месси превратился в чистого плеймейкера. В сезоне 2019/20 он показал впечатляющий результат, оформив 25 голов и 22 результативные передачи. Во французский период карьеры он впервые в своей истории отдал больше голевых передач, чем забил голов. Аргентинские аналитики охарактеризовали его как «бомбардира, превратившегося в Иньесту». Несмотря на снижение физической скорости, умение Месси читать игру по-прежнему делает его одним из самых опасных футболистов мира.

Лионель МессиБарселонаИнтер МайамиПеп ГвардиолаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мбаппе назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026Мбаппе назвал лучшего бомбардира ЧМ-2026Сегодня, 09:50Деклан Райс назначен вице-капитаном сборной АнглииДеклан Райс назначен вице-капитаном сборной АнглииСегодня, 09:39Ювентус нашел нового нападающего на замену Душану ВлаховичуЮвентус нашел нового нападающего на замену Душану ВлаховичуСегодня, 08:59Ламин Ямаль объяснил, почему носит повязку на рукеЛамин Ямаль объяснил, почему носит повязку на рукеСегодня, 08:39Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026Марк Кукурелья может пожертвовать волосами ради победы на ЧМ-2026Сегодня, 07:53«Барселона» может отдать шведского футболиста в аренду в Англию«Барселона» может отдать шведского футболиста в аренду в АнглиюСегодня, 07:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)