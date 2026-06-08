Эволюция Лионеля Месси: пять обликов аргентинской легенды

Лионель Месси готовится к своему рекордному шестому чемпионату мира, однако сегодняшний Месси кардинально отличается от того юноши, который впервые вышел на поле в составе «Барселоны». В то время как большинство звезд с возрастом теряют форму, лидер «Интер Майами» сумел остаться на вершине, меняя стиль игры на протяжении двадцати лет. В 16 лет Месси дебютировал против «Порту» под руководством Жозе Моуринью, выступая на правом фланге в качестве взрывного вингера. Его способность смещаться в центр с левой ноги поражала даже лучшего игрока мира того времени Роналдинью. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

С приходом Пепа Гвардиолы в 2008 году тактическая эволюция Месси вышла на новый уровень. 2 мая 2009 года в матче на «Сантьяго Бернабеу», где «Реал Мадрид» был разгромлен со счетом 6:2, Гвардиола выпустил Месси в роли «ложной девятки» (false nine). Это решение изменило историю футбола. Месси сместился в центр на место Самюэля Это'о, начал действовать глубже и стал настоящим кошмаром для защитников соперника. «С Гвардиолой я начал понимать пространство, контроль мяча и то, как работает игра», — вспоминает Лионель Месси.

В период с 2011 по 2013 год Месси забил 96 голов в 69 матчах Ла Лиги, став игроком, ломающим любые системы. Он четыре раза подряд выигрывал «Золотой мяч» и триумфировал с «Барселоной» в Лиге чемпионов. После ухода Хави и Андреса Иньесты из «Камп Ноу» Месси снова был вынужден измениться. Он перестал быть просто завершителем атак и стал главным двигателем команды. Сместившись ближе к центру поля, он взял на себя роль организатора игры.

Во время выступлений за «ПСЖ» и «Интер Майами» Месси превратился в чистого плеймейкера. В сезоне 2019/20 он показал впечатляющий результат, оформив 25 голов и 22 результативные передачи. Во французский период карьеры он впервые в своей истории отдал больше голевых передач, чем забил голов. Аргентинские аналитики охарактеризовали его как «бомбардира, превратившегося в Иньесту». Несмотря на снижение физической скорости, умение Месси читать игру по-прежнему делает его одним из самых опасных футболистов мира.