Лионель Месси возвращается в строй: тренер сборной Аргентины дал позитивный прогноз

Болельщики сборной Аргентины могут выдохнуть с облегчением. Главный тренер Лионель Скалони поделился хорошими новостями о состоянии Лионеля Месси перед чемпионатом мира 2026 года. Звезда «Интер Майами» пропустил некоторое время из-за незначительной мышечной травмы, но готов принять участие в последнем контрольном матче перед турниром. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Легендарный нападающий пропустил товарищеский матч против Гондураса 6 июня. Однако Скалони развеял опасения по поводу состояния своего капитана. По словам тренера, чемпиона мира, ожидается, что Лионель Месси выйдет на поле в следующем матче против Исландии, что станет важным шагом в процессе его восстановления.

Хотя Месси готов выйти на поле, Скалони старается не перегружать своего лидера под 10-м номером накануне старта турнира. Тренерский штаб планирует осторожно управлять игровым временем восьмикратного обладателя «Золотого мяча» в матче с Исландией, чтобы не подвергать риску его здоровье.

«Он сыграет против Исландии», — сказал Скалони журналистам. «Пока неясно, сколько минут он проведет на поле. Мы поговорим с ним во время тренировок и решим, сколько времени дать, чтобы предотвратить любые риски. Но в принципе он выйдет на поле».

Скалони особо подчеркнул важность Месси не только благодаря его мастерству, но и для морального духа команды. 36-летний футболист остается настоящим сердцем сборной Аргентины. По словам тренера, присутствие Месси в раздевалке и на поле придает товарищам по команде невероятную силу.