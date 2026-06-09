Лионель Месси возвращается в строй: тренер сборной Аргентины дал позитивный прогноз

·2·Спорт
Лионель Месси возвращается в строй: тренер сборной Аргентины дал позитивный прогноз

Болельщики сборной Аргентины могут выдохнуть с облегчением. Главный тренер Лионель Скалони поделился хорошими новостями о состоянии Лионеля Месси перед чемпионатом мира 2026 года. Звезда «Интер Майами» пропустил некоторое время из-за незначительной мышечной травмы, но готов принять участие в последнем контрольном матче перед турниром. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Легендарный нападающий пропустил товарищеский матч против Гондураса 6 июня. Однако Скалони развеял опасения по поводу состояния своего капитана. По словам тренера, чемпиона мира, ожидается, что Лионель Месси выйдет на поле в следующем матче против Исландии, что станет важным шагом в процессе его восстановления.

Хотя Месси готов выйти на поле, Скалони старается не перегружать своего лидера под 10-м номером накануне старта турнира. Тренерский штаб планирует осторожно управлять игровым временем восьмикратного обладателя «Золотого мяча» в матче с Исландией, чтобы не подвергать риску его здоровье.

«Он сыграет против Исландии», — сказал Скалони журналистам. «Пока неясно, сколько минут он проведет на поле. Мы поговорим с ним во время тренировок и решим, сколько времени дать, чтобы предотвратить любые риски. Но в принципе он выйдет на поле».

Скалони особо подчеркнул важность Месси не только благодаря его мастерству, но и для морального духа команды. 36-летний футболист остается настоящим сердцем сборной Аргентины. По словам тренера, присутствие Месси в раздевалке и на поле придает товарищам по команде невероятную силу.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираЛионель СкалониФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Англии слишком зависит от Гарри Кейна?Сборная Англии слишком зависит от Гарри Кейна?Сегодня, 16:20Гари Линекер: сказать, что Криштиану Роналду слабее Лионеля Месси, — не оскорблениеГари Линекер: сказать, что Криштиану Роналду слабее Лионеля Месси, — не оскорблениеСегодня, 16:12ФИФА придумала новый способ получения дополнительного дохода с ЧМ-2026...ФИФА придумала новый способ получения дополнительного дохода с ЧМ-2026...Сегодня, 15:45«Реал» готовится купить Нико Шлоттербека у «Боруссии»«Реал» готовится купить Нико Шлоттербека у «Боруссии»Сегодня, 15:29Стало известно, почему Кеннет Айххорн отклонил предложение «Ливерпуля»Стало известно, почему Кеннет Айххорн отклонил предложение «Ливерпуля»Сегодня, 14:56Дидье Дешам высказался о безголевой серии Килиана МбаппеДидье Дешам высказался о безголевой серии Килиана МбаппеСегодня, 14:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана