Деклан Райс указал на недостатки в игре Кобби Мейну

·5·Спорт
Деклан Райс указал на недостатки в игре Кобби Мейну

Звезда «Арсенала» Деклан Райс скептически относится к эффективности перемещений без мяча полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну. Молодой талант стремился попасть в основной состав сборной Англии на чемпионате мира вместе с Райсом, однако его действия в обороне вызвали вопросы. Об этом сообщает Goal.com .

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик планирует кардинально перестроить линию полузащиты в следующем сезоне, чтобы полностью раскрыть атакующий потенциал Мейну. Хотя тренер высоко оценил оборонительную игру Мейну в победном матче против «Челси» (1:0) в апреле, сообщается, что Деклан Райс обеспокоен некоторыми ошибками молодого футболиста в защите.

Для усиления игры команды Каррик выбрал в качестве образца успешное трио «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов: Витинья, Фабиан Руис и Жоау Невеш. Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» планирует сохранить схему 4-2-3-1, предполагается предоставить Мейну больше свободы действий позади Бруну Фернандеша и поощрять его проникновения в штрафную площадь соперника.

Для реализации этих тактических изменений «красные дьяволы» достигли соглашения о трансфере бразильского опорного полузащитника Эдерсона из «Аталанты» за 38 миллионов фунтов. Приход Эдерсона позволит Мейну снять с себя оборонительные обязанности и больше сосредоточиться на атаке. В то же время клуб готовится расстаться с ветераном Каземиро.

Мейну недавно подписал новый пятилетний контракт с клубом, но ему необходимо повысить эффективность игры без мяча, которая вызвала критику со стороны Райса, чтобы закрепиться в основном составе сборной Англии. Теперь «Манчестер Юнайтед» сосредоточит все внимание на полном формировании состава перед новым сезоном.

Манчестер ЮнайтедДеклан РайсКобби МейнуТрансферыАнглия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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