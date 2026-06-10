Готов ли Букайо Сака к ЧМ? Томас Тухель рассказал о его состоянии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскрыл важную информацию о физическом состоянии Букайо Саки перед товарищеским матчем с Коста-Рикой. Вингер, выигравший с «Арсеналом» чемпионат Английской Премьер-лиги, пропустил матч против Новой Зеландии из-за усталости. Тренерский штаб тщательно контролирует его нагрузку, чтобы обеспечить полную готовность футболиста к Чемпионату мира. Об этом сообщает Goal.com .

Выступая на пресс-конференции, Томас Тухель подчеркнул, что состояние Букайо Саки, который присоединился к сборной позже из-за участия в финале Лиги чемпионов 30 мая, находится в центре внимания. Для футболиста, получившего травму в марте и игравшего с этой проблемой до конца сезона, разработан специальный план восстановления. Тренер высоко оценил его показатели в прошлом сезоне: 11 голов и 9 результативных передач в 49 матчах за «Арсенал».

Также Томас Тухель сообщил, что состояние других членов команды, включая Деклана Райса, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе, отличное. «Никому не нужен отдых, все готовы. После первой игры никаких жалоб нет», — сказал тренер. В матче с Коста-Рикой основное внимание будет уделено увеличению игрового времени футболистов, ожидается, что большинство проведет на поле 60–70 минут.

После матча с Коста-Рикой сборная Англии полностью сосредоточится на Чемпионате мира. «Три льва» начнут свое выступление на групповом этапе матчем против Хорватии 17 июня. Затем им предстоит встретиться со сборными Ганы и Панамы. Томас Тухель заявил, что его команда готова сделать следующий шаг в плане физической нагрузки и стиля игры в завтрашнем матче.