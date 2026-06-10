Проведет ли Криштиану Роналду свой последний матч в Португалии?

·0·Спорт
Проведет ли Криштиану Роналду свой последний матч в Португалии?

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал слухи о том, что товарищеский матч против Нигерии может стать для легендарного нападающего Криштиану Роналду последней игрой на родине. 41-летняя звезда «Аль-Насра» готовится к своему шестому чемпионату мира, что станет историческим достижением, однако он по-прежнему сосредоточен на командном успехе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На пресс-конференции перед матчем в Лейрии Мартинес особо отметил профессионализм бывшей звезды «Реал Мадрида». Тренер подчеркнул, что капитан команды не думает о будущем и отдает все силы, чтобы помочь национальной сборной. «Наш капитан — пример во всем. Он работает 24 часа в сутки, чтобы помочь сборной», — сказал испанский специалист.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду продолжает раздвигать биологические границы. По мнению Мартинеса, великолепная физическая форма нападающего является результатом его ментальной силы и «голода» до футбола. Несмотря на то, что за свою карьеру он выиграл практически все трофеи, титул чемпиона мира остается для него главной целью.

Роналду, являющийся абсолютным рекордсменом по количеству матчей (227) и голов (143) на международном уровне, поведет команду за собой на турнире в США, Мексике и Канаде. Встреча с Нигерией послужит для Португалии финальной проверкой состава перед турниром. Мартинес планирует дать шанс всем футболистам и подготовить команду к первому матчу против ДР Конго, который состоится 17 июня.

Криштиану РоналдуПортугалияРоберто МартинесЧемпионат мираРеал Мадрид
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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