17-летний талантливый нападающий «Ливерпуля» Рио Нгумоха произвел большое впечатление на сборах сборной Англии под руководством Томаса Тухеля. Однако будущее юной звезды на «Энфилде» остается под вопросом. По сообщениям, футболист недоволен уровнем развития в клубе и нехваткой игровой практики, и «Бавария» проявляет к нему серьезный интерес. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По данным BBC Sport, Рио Нгумоха был разочарован тем, что в прошлом сезоне под руководством Арне Слота он получал недостаточно игрового времени. Несмотря на то, что мерсисайдцы стараются не продавать юный талант, скауты «Баварии» ищут удобную возможность, чтобы забрать его в Германию. Мюнхенцы рассматривают Нгумоху как одного из самых ярких молодых талантов Англии.

Хотя Нгумоха установил рекорд как самый молодой автор гола в истории «Ливерпуля», в прошлом сезоне он провел всего 10 матчей в основном составе. Руководство клуба объяснило это стремлением защитить футболиста от физического и психологического давления. Однако сам игрок хочет чаще участвовать в матчах высокого уровня и быстрее прогрессировать.

Рио Нгумоха, вышедший на замену в матче сборной Англии против Новой Зеландии и признанный лучшим игроком встречи, заслужил признание Томаса Тухеля. Хотя он не был включен в окончательную заявку на чемпионат мира, его игра вызвала широкие дискуссии среди экспертов.

Теперь «Ливерпулю» под руководством нового тренера Андони Ираолы предстоит доказать Рио Нгумохе, что «Энфилд» — лучшее место для его развития. В противном случае другие европейские гранды, в частности «Бавария», вполне могут выиграть эту трансферную гонку.