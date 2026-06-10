Объявлены зарплаты тренеров на ЧМ-2026: Каннаваро в топ-5

·1·Спорт
Объявлены зарплаты тренеров на ЧМ-2026: Каннаваро в топ-5

Внимание мирового спортивного сообщества и миллионов футбольных болельщиков в эти дни приковано к океану — к чемпионату мира по футболу 2026 года, который проходит на зеленых полях США, Канады и Мексики. Помимо захватывающих матчей, финансовая сторона турнира всегда вызывает интерес у фанатов. Авторитетное международное издание, специализирующееся на анализе спорта и финансов, «Finance Football» изучило годовые доходы главных тренеров национальных сборных, участвующих в текущем мундиале, и опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов.

Абсолютным лидером этого престижного списка был признан наставник сборной Бразилии, известный итальянский тренер Карло Анчелотти. Годовая чистая зарплата опытного специалиста, ведущего «пентакампеонов» к чемпионству мира, составляет 10 миллионов евро. Тройка и пятерка самых богатых тренеров планеты выглядят следующим образом:

  • Юлиан Нагельсман (Германия) — Годовая зарплата гения немецкого футбола, занявшего вторую строчку в рейтинге, составляет 7 миллионов евро.

  • Маурисио Почеттино (США) — Наставник американцев, хозяев турнира, замыкает тройку лидеров с зарплатой 6 миллионов евро в год.

  • Томас Тухель (Англия) — Известный немецкий специалист, возглавивший «трех львов», получает 5,8 миллиона евро в год.

Самым радостным, удивительным и гордым моментом для нас стало то, что пятое место в этом международном финансовом рейтинге занял главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро! Годовой доход наставника «белых волков», завоевавших историческую путевку, установлен на отметке 4 миллиона евро. Примечательно, что такую же зарплату получает и главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Большая интрига заключается в том, что эти два известных специалиста с равными зарплатами — Каннаваро и Мартинес — встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира и докажут на поле, кто сильнее.

Finance Football В ходе анализа издания выявился еще один интересный и сенсационный факт. Оказывается, зарплата наставника сборной Узбекистана значительно выше, чем у тренеров ряда ведущих сборных мирового уровня. Для сравнения приведем цифры:

Обладатель серьезных трофеев, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам получает 3,8 миллиона евро в год, наставник сборной Нидерландов Рональд Куман — 3 миллиона евро, а главный тренер сборной Аргентины, действующего чемпиона мира, Лионель Скалони — всего 2,3 миллиона евро.

Очевидно, что Ассоциация футбола Узбекистана создала все финансовые условия для достойного участия нашей сборной в историческом мундиале и достижения высоких результатов. Теперь очередь за Фабио Каннаваро и его подопечными! Мы надеемся, что это огромное доверие и инвестиции принесут свои яркие плоды на зеленом газоне.

Следите за последними тренировками нашей национальной сборной в Атланте, тактическими ходами Фабио Каннаваро и всеми эксклюзивными, горячими и сенсационными новостями чемпионата мира вместе с нами на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Легенда «Челси» призвал подписать Маркуса РашфордаЛегенда «Челси» призвал подписать Маркуса РашфордаСегодня, 13:10Большая чистка в «Тоттенхэме»: Ив Биссума и еще 10 футболистов покинули командуБольшая чистка в «Тоттенхэме»: Ив Биссума и еще 10 футболистов покинули командуСегодня, 12:51Составлены символические сборные самых молодых и самых возрастных игроков ЧМ-2026Составлены символические сборные самых молодых и самых возрастных игроков ЧМ-2026Сегодня, 12:45Пол Мерсон выдвинул неожиданную теорию о продаже капитана Арсенала Мартина ЭдегораПол Мерсон выдвинул неожиданную теорию о продаже капитана Арсенала Мартина ЭдегораСегодня, 12:39Как Дешам ответил на критику позиции МбаппеКак Дешам ответил на критику позиции МбаппеСегодня, 12:00Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой» и возвращается в «Реал Мадрид»Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой» и возвращается в «Реал Мадрид»Сегодня, 11:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана