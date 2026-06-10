Внимание мирового спортивного сообщества и миллионов футбольных болельщиков в эти дни приковано к океану — к чемпионату мира по футболу 2026 года, который проходит на зеленых полях США, Канады и Мексики. Помимо захватывающих матчей, финансовая сторона турнира всегда вызывает интерес у фанатов. Авторитетное международное издание, специализирующееся на анализе спорта и финансов, «Finance Football» изучило годовые доходы главных тренеров национальных сборных, участвующих в текущем мундиале, и опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов.

Абсолютным лидером этого престижного списка был признан наставник сборной Бразилии, известный итальянский тренер Карло Анчелотти. Годовая чистая зарплата опытного специалиста, ведущего «пентакампеонов» к чемпионству мира, составляет 10 миллионов евро. Тройка и пятерка самых богатых тренеров планеты выглядят следующим образом:

Юлиан Нагельсман (Германия) — Годовая зарплата гения немецкого футбола, занявшего вторую строчку в рейтинге, составляет 7 миллионов евро.

Маурисио Почеттино (США) — Наставник американцев, хозяев турнира, замыкает тройку лидеров с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Томас Тухель (Англия) — Известный немецкий специалист, возглавивший «трех львов», получает 5,8 миллиона евро в год.

Самым радостным, удивительным и гордым моментом для нас стало то, что пятое место в этом международном финансовом рейтинге занял главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро! Годовой доход наставника «белых волков», завоевавших историческую путевку, установлен на отметке 4 миллиона евро. Примечательно, что такую же зарплату получает и главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес. Большая интрига заключается в том, что эти два известных специалиста с равными зарплатами — Каннаваро и Мартинес — встретятся во 2-м туре группового этапа чемпионата мира и докажут на поле, кто сильнее.

Finance Football В ходе анализа издания выявился еще один интересный и сенсационный факт. Оказывается, зарплата наставника сборной Узбекистана значительно выше, чем у тренеров ряда ведущих сборных мирового уровня. Для сравнения приведем цифры:

Обладатель серьезных трофеев, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам получает 3,8 миллиона евро в год, наставник сборной Нидерландов Рональд Куман — 3 миллиона евро, а главный тренер сборной Аргентины, действующего чемпиона мира, Лионель Скалони — всего 2,3 миллиона евро.

Очевидно, что Ассоциация футбола Узбекистана создала все финансовые условия для достойного участия нашей сборной в историческом мундиале и достижения высоких результатов. Теперь очередь за Фабио Каннаваро и его подопечными! Мы надеемся, что это огромное доверие и инвестиции принесут свои яркие плоды на зеленом газоне.

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