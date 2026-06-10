Роберто Де Дзерби присматривается к ряду футболистов для «Тоттенхэма»

·0·Спорт
Роберто Де Дзерби присматривается к ряду футболистов для «Тоттенхэма»

Роберто Де Дзерби проявляет активность на трансферном рынке с целью перестройки состава «Тоттенхэма», однако трансфер Мойзе Кина может оказаться не таким простым, как многие предполагали. Несмотря на слухи о возможном возвращении бывшего нападающего «Эвертона» в Английскую Премьер-лигу, близкий друг тренера выразил сомнения в осуществлении этой сделки. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Бывший вратарь сборной Италии Эмилиано Вивиано подчеркнул, что находится в близких отношениях с Роберто Де Дзерби и тренер рассказывал ему о многих игроках, которые ему нравятся, но имя Кина среди них не упоминалось. В интервью Радио Фирензе Виола Вивиано заявил: «Я не очень верю в вариант с «Тоттенхэмом». Де Дзерби говорил мне о многих игроках, но о Мойзе не сказал ничего».

В настоящее время в линии атаки «Тоттенхэма» высокая конкуренция. Чтобы подписать нового нападающего, команде сначала нужно продать одного из таких игроков, как Рандаль Коло Муани, Ришарлисон или Доминик Соланке. Коло Муани был арендован у «Пари Сен-Жермен», и срок его аренды подходит к концу, однако судьба остальных нападающих пока не определена.

В текущем сезоне Серии А Мойзе Кин сумел забить 8 голов в 26 матчах. Хотя этот показатель нельзя назвать стабильным, его 25 голов в 44 матчах в прошлом сезоне свидетельствуют о высоком потенциале. Учитывая, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» забил всего 48 голов и с трудом избежал вылета из лиги, команде явно требуется свежая кровь.

ТоттенхэмРоберто Де ДзербиМойзе КинТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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