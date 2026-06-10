Себастьян Кель отклонил предложение Тоттенхэма

·0·Спорт
Себастьян Кель отклонил предложение Тоттенхэма

Представитель Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» столкнулся с серьезным препятствием в процессе поиска нового спортивного директора. Бывший руководитель «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель отказался от сотрудничества после переговоров с лондонским клубом. Несмотря на то, что немецкий специалист лично посетил Лондон, сделка в итоге не состоялась. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации Sky, стороны не смогли прийти к единому мнению относительно будущего стратегического направления клуба. 46-летний Кель заявил, что не смог договориться с руководством о долгосрочном видении проекта «Тоттенхэма» и распределении полномочий в системе управления. Эта ситуация стала неожиданным поворотом в иерархии лондонского клуба.

По имеющимся данным, одной из основных причин срыва переговоров стал вопрос полномочий, связанных с главным тренером команды Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист требует значительного влияния на трансферы и спортивную структуру. Кель, привыкший к большой автономии в системе «Боруссии» Дортмунд, не согласился на такой порядок работы.

В настоящее время спортивный отдел «Тоттенхэма» продолжает возглавлять Йохан Ланге. Согласно первоначальному плану, Кель и Ланге должны были работать в тандеме и вернуть клуб на вершину Английской Премьер-лиги. Теперь Ланге продолжит самостоятельно работать с тренерским штабом по летним трансферам.

Как пишет издание Bild, к Себастьяну Келю проявляет интерес ряд других европейских грандов. Его успешная работа в Дортмунде и опыт формирования конкурентоспособного состава остаются привлекательным вариантом для многих клубов. «Тоттенхэм» же вынужден рассматривать новые кандидатуры для усиления своего спортивного департамента.

ТоттенхэмСебастьян КельАнглийская Премьер-лигаБоруссия ДортмундФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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