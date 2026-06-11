Сегодня стартует чемпионат мира по футболу

·93·Спорт
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат мира по футболу. Матч открытия турнира пройдет на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико. Игра начнется в 23:50 по ташкентскому времени.

В матче открытия сборная Мексики встретится со сборной ЮАР. Таким образом, стадион «Ацтека» в третий раз в истории примет матч открытия чемпионата мира.

На церемонии Шакира и Бурна Бой исполнят официальную песню мундиаля 2026 года «Dai Dai». В шоу также примут участие Дж. Балвин и Тула.

Мундиаль 2026 года станет крупнейшим чемпионатом мира в истории: примут участие 48 команд, будет проведено 104 матча. Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Сборная Узбекистана также впервые примет участие в мундиале. Они сыграют в группе «К» с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Первый матч начнется 18 июня в Мехико в 07:00 по ташкентскому времени.

МексикаШакираУзбекистанКолумбияПортугалия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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