ФИФА официально объявила размер компенсаций для клубов

·31·Спорт
ФИФА официально объявила размер компенсаций для клубов

В то время как на полях США, Канады и Мексики стартовали захватывающие матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, а продажи билетов на игры с участием Узбекистана бьют рекорды, от Международной федерации футбола (ФИФА) пришла крайне приятная и финансово выгодная новость для наших национальных клубов. Организация под руководством Джанни Инфантино официальный циркуляр №1965 представила общественности. В данном официальном документе подробно разъясняется, какой размер компенсации будет выплачен клубам за футболистов, защищавших честь своих стран как в отборочном, так и в финальном этапах текущего мундиаля.

Согласно опубликованным данным, за длительные и напряженные отборочные этапы ФИФА выделила в общей сложности 100 миллионов долларов США огромную сумму средств. В результате распределения этих средств каждый клуб в мире получит гарантированную выплату в размере примерно 2 362 доллара США за включение своего футболиста в протокол каждого официального матча, проведенного в рамках отборочного цикла чемпионата мира.

Самое важное и радостное здесь то, что не имеет значения, выходил ли вызванный футболист на зеленый газон или оставался в запасе. Если игрок был включен в протокол официального матча, ФИФА полностью переводит средства на банковский счет клуба. Предварительные аналитические расчеты, проведенные Профессиональной футбольной лигой Узбекистана (УзПФЛ), показывают, что клубы нашей Суперлиги получат хороший финансовый доход, исходя из количества футболистов, предоставленных национальным сборным, и их участия в матчах. Конечно, после окончательного утверждения цифр ФИФА могут возникнуть небольшие расхождения или изменения, но общая картина все равно радует.

Это еще не все! Международная футбольная организация объявила, что выделила еще 250 миллионов долларов США на финальный этап чемпионата мира, который стартовал в эти дни в Северной Америке. Согласно установленным новым нормам, клубы будут получать компенсацию в размере примерно 5 000 долларов США за каждый день пребывания их футболистов, включенных в заявку на финальный этап мундиаля, на турнире. Учитывая, что соревнование длится более месяца, это весьма солидная сумма.

ФИФА официально объявила размер компенсаций для клубов

К слову, с чувством безграничной гордости отметим, что национальная сборная Узбекистана под руководством итальянской легенды Фабио Каннаваро впервые в своей истории принимает участие в финальном этапе чемпионата мира. Благодаря этому историческому триумфу клубы нашего национального чемпионата — Суперлиги — также получили возможность пополнить свои казны крупными суммами в иностранной валюте во время мундиаля. Нет сомнений, что эти средства послужат развитию футбольных академий и инфраструктуры в нашей стране. Желаем удачи нашим представителям на поле, а клубам — процветания!

Следите за первыми историческими матчами нашей национальной сборной на чемпионате мира, трансферной стоимостью наших футболистов, а также всеми эксклюзивными финансовыми и тактическими новостями мундиаля вместе с нами на страницах Замин!

ФИФАДжанни ИнфантиноУзбекистанПрофессиональная футбольная лига УзбекистанаЧемпионат мира по футболу 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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