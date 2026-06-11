Реакция «Башакшехира» на участие Аббосбека Файзуллаева в ЧМ-2026

·63·Спорт
Реакция «Башакшехира» на участие Аббосбека Файзуллаева в ЧМ-2026

Официально стартовали жаркие и захватывающие дни чемпионата мира по футболу 2026 года, принимаемого зелеными полями Северной Америки! В этом историческом соревновании, которого с нетерпением ждала вся планета, национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную стадию, и новости о наших звездах находятся в центре внимания зарубежных СМИ. В частности, руководство турецкого клуба «Башакшехир», за который выступает яркая звезда нашего футбола и любимец миллионов болельщиков Аббосбек Файзуллаев, выразило крайне приятные и вдохновляющие мысли.

Официальный пресс-секретарь стамбульского клуба Гёкхан Йылмаз в своем заявлении для турецких СМИ высоко оценил возможности талантливого узбекистанца, защищающего честь команды, и выразил ему огромное доверие:

«Мы от всей души желаем удачи и побед всем пяти нашим футболистам, участвующим в текущем чемпионате мира. В их числе мы ждем от Аббосбека Файзуллаева содержательной и достойной игры в составе его национальной сборной. Мы полностью верим в его потенциал и магические действия на поле. Надеемся, что на этом престижном турнире он прославит на весь мир не только Узбекистан, но и имя «Башакшехира»», — подчеркнул Гёкхан Йылмаз.

Как хорошо известно нашим болельщикам, «белые волки» под руководством Фабио Каннаваро начинают этот исторический турнир в группе «К». В рамках группового этапа наши представители будут бороться за путевку в следующий раунд против одного из грандов мирового футбола — сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду, яростной команды из Южной Америки — Колумбии, а также сборной Демократической Республики Конго, олицетворяющей стойкость африканского континента. В такой сложной и интригующей группе быстрые и неожиданные ходы креативных полузащитников, таких как Аббосбек Файзуллаев, имеют огромное значение для нашей команды.

Стоит напомнить, что матчи чемпионата мира по футболу 2026 года стартовали сегодня, 11 июня, и продлятся до 19 июля текущего года. Мы верим, что такие наши герои, как Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, создадут новую историю на этих зеленых полях!

Следите за подробностями первой исторической игры Аббосбека Файзуллаева на мундиале, эксклюзивными новостями из стана «Башакшехира» и всеми горячими и сенсационными новостями чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!

Аббасбек ФайзуллаевБашакшехирУзбекистанГёкхан ЙылмазФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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