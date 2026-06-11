Марк Касадо принял решение расстаться с Барселоной

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо достиг договоренности с руководством о том, что покинет каталонский клуб в текущее летнее трансферное окно. Футболист, не получающий достаточного количества игрового времени под руководством Ханси Флика, поручил своему агенту Жорже Мендешу рассмотреть подходящие предложения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После возвращения Гави и Марка Берналя после травм Касадо значительно проиграл конкуренцию за место в составе. В своей системе, основанной на вертикальном футболе и высоком прессинге, Ханси Флик делает ставку на других игроков. 22-летний воспитанник «Ла Масии» на данный момент стал пятым выбором в центре поля после Педри, Гави, Френки де Йонга и Марка Берналя.

Как сообщает издание MARCA, спортивный директор «Барселоны» и Жорже Мендеш уже определили экономические условия трансфера. Клуб установил цену за игрока в размере около 25 миллионов евро. Каталонцы стремятся завершить сделку до 30 июня, чтобы соблюсти правила финансового фэйр-плей и сбалансировать бюджет.

На данный момент у футболиста есть два конкретных предложения. Одно из них поступило от клуба из престижного европейского чемпионата, а второе — финансово очень выгодное предложение из Про-лиги Саудовской Аравии. Обе стороны готовы выплатить требуемую «Барселоной» сумму, а окончательное решение примет сам игрок.