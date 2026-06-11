Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии из-за травмы

·2·Спорт
Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии из-за травмы

Капитан сборной Японии Ватару Эндо принял неожиданное решение. Полузащитник «Ливерпуля» объявил, что из-за хронической травмы не попадет в заявку на чемпионат мира 2026 года и полностью завершает международную карьеру. Футболист, не успевший восстановиться к турниру в Северной Америке, решил уступить место молодежи. Об этом сообщает портал Goal.com.

33-летний футболист получил серьезную травму ноги в феврале в матче Английской Премьер-лиги против «Сандерленда». После этого он прошел длительный процесс реабилитации. Несмотря на то, что в последнем матче сезона он вернулся на скамейку запасных «Ливерпуля», после прибытия в расположение сборной стало ясно, что он не готов играть на высоком уровне.

В своем заявлении Эндо отметил, что уход из сборной дался ему тяжело, но он верит в будущее команды. «Я сделал все возможное, чтобы вернуться в строй после травмы, поэтому ни о чем не жалею. Больно осознавать, что я не смогу принять участие в чемпионате мира, но я горжусь тем, как выросла наша команда после мундиаля в Катаре», — сказал полузащитник.

Бывший игрок «Штутгарта» заявил, что теперь станет обычным болельщиком сборной Японии. Он призвал поддерживать своих товарищей по команде и объединиться вокруг сборной. Эндо добавил, что верит в то, что Япония однажды станет чемпионом мира.

Ватару ЭндоЛиверпульЯпонияЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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