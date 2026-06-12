Сын Джибриля Сиссе подписал первый профессиональный контракт с Ливерпулем

·26·Спорт
Сын Джибриля Сиссе подписал первый профессиональный контракт с Ливерпулем

Принс Сиссе, сын бывшего нападающего «Ливерпуля» и победителя Лиги чемпионов Джибриля Сиссе, подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. 17-летний защитник удостоился этого признания благодаря яркой игре в сезоне 2025-26 и успехам в академии. Руководство «Ливерпуля» подтвердило подписание новых соглашений с восемью талантливыми игроками, проявившими себя в тренировочном центре АКсА. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В прошлом сезоне юный защитник стал игроком основного состава команды до 18 лет (У18). Он провел 19 матчей в чемпионате, четырежды выводя команду с капитанской повязкой. Также Сиссе дебютировал в Юношеской лиге УЕФА и сумел забить гол в своем первом же матче за команду до 21 года (У21). Новый контракт рассчитан до 2029 года — это максимальный срок, разрешенный для футболиста его возраста.

Интересно, что если его отец Джибриль Сиссе был быстрым нападающим, забившим 24 гола в 79 матчах за «Ливерпуль», то Принс делает себе имя в другой части поля. Из-за тактических изменений в прошлом сезоне он был переведен из атаки в центр обороны, и это решение полностью оправдало себя. По словам Принса, он смотрит видеозаписи игр отца и восхищается его скоростью и необычными прическами.

«Мой отец был опасным нападающим, против которого я бы не хотел играть. Поскольку мои бомбардирские навыки не так высоки, я перешел в защиту, но думаю, что превзошел его в скорости», — говорит молодой футболист. Принс Сиссе ставит перед собой цель в будущем пробиться в основной состав «Ливерпуля» и завоевать такие престижные трофеи, как Лига чемпионов и Кубок Англии, как и его отец.

ЛиверпульДжибриль СиссеТрансферыАнглийская Премьер-лигаЛига Чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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