ПСЖ включился в гонку за Матеуса Фернандеса и Саммервилла

·45·Спорт
ПСЖ включился в гонку за Матеуса Фернандеса и Саммервилла

«Пари Сен-Жермен» связался с «Вест Хэм Юнайтед» по поводу трансфера полузащитника Матеуса Фернандеса и вингера Крисенсио Саммервилла. Действующие чемпионы Франции намерены усилить состав и расширить скамейку запасных для успешного выступления в нескольких турнирах одновременно. Спортивный директор Луиш Кампуш уже начал переговоры о приобретении этих двух талантливых футболистов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания ФутМеркато, руководство ПСЖ провело предварительные переговоры с лондонским клубом. После вылета «Вест Хэм Юнайтед» из Английской Премьер-лиги клуб вынужден продавать свои главные активы. По имеющейся информации, лондонцы требуют 80 миллионов евро за Матеуса Фернандеса и 50 миллионов евро за Саммервилла.

В борьбе за Матеуса Фернандеса ПСЖ ждет серьезная конкуренция. Интерес к футболисту проявляют такие гранды, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид». Луиш Кампуш, верный своей трансферной политике, хочет добавить Фернандеса в список своих соотечественников, таких как Витинья и Жоау Невеш.

В настоящее время руководство ПСЖ рассматривает возможность отправки общего предложения по этим двум игрокам. Поскольку Крисенсио Саммервилл в данный момент выступает за сборную Нидерландов на Чемпионате мира, окончательное решение ожидается после завершения турнира. «Вест Хэм» готов продать своих звезд для улучшения финансового положения.

ПСЖТрансферыМатеус ФернандесРеал МадридМанчестер Юнайтед
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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