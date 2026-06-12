Челси может обменять Энцо Фернандеса на звезду Реал Мадрида

·115·Спорт
Челси может обменять Энцо Фернандеса на звезду Реал Мадрида

Бывший полузащитник «Челси» Эмманюэль Пети призвал лондонский клуб расстаться с Энцо Фернандесом и совершить громкий обмен с участием игрока «Реал Мадрида» Эдуарду Камавинга. В то время как аргентинский футболист не может показать стабильную игру в Лондоне, будущее Камавинга в Испании остается под вопросом. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство «Стэмфорд Бридж» находится под давлением из-за ситуации с Фернандесом, чей контракт рассчитан до 2032 года. Ранее футболист был наказан клубом за выражение желания переехать в Испанию. В то же время, как сообщает издание Эл Накионал, главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью готов продать Камавинга за 50-80 миллионов евро.

Чемпион мира Пети считает, что этот обмен будет выгоден для обоих европейских гигантов. «Обмен Эдуарду Камавинга на Энцо Фернандеса? Почему бы и нет? Несмотря на то, что Камавинга еще очень молод, он накопил огромный опыт в составе «Реал Мадрида» и завоевал множество трофеев. Он может привнести дух победителя, которого не хватает молодым игрокам «Челси»», — сказал Пети.

Прошлый сезон для «Челси» сложился неудачно: команда заняла 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и осталась без еврокубков. Пети отметил, что отношения между клубом и футболистом полностью испортились. По его словам, нет смысла удерживать в составе игрока, который хочет уйти и ведет себя подобным образом, будучи капитаном команды.

ЧелсиРеал МадридЭнцо ФернандесЭдуарду КамавингаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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