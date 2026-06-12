Бет Мид подписала трехлетний контракт с «Манчестер Сити»

Звезда женской сборной Англии Бет Мид официально стала игроком «Манчестер Сити». Нападающая, об уходе которой из «Арсенала» стало известно в прошлом месяце, подписала трехлетний контракт с новым клубом. Проведя девять лет в Северном Лондоне и завоевав все возможные трофеи, Мид открывает новую главу в своей карьере и воссоединяется со своей партнершей Вивианн Мидемой в одной команде. Об этом сообщает Goal.com .

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил «дубль», выиграв женскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Спортивный директор клуба Тереза Шёгран подчеркнула, что приход такого опытного и высококлассного игрока, как Бет Мид, еще больше усилит команду. По ее словам, опыт Мид в крупных турнирах имеет решающее значение для выступления клуба в Лиге чемпионов.

Говоря о своем трансфере, Бет Мид отметила, что стиль игры «Манчестер Сити» идеально подходит ей, и после разговора с тренером принять это решение было несложно. «Сити» показал отличные результаты в прошлом сезоне, и я горжусь тем, что стала частью этой команды. Я верю, что здесь смогу вывести свою игру на новый уровень», — сказала английский вингер.

Ожидается, что в новом сезоне конкуренция в составе «Манчестер Сити» значительно возрастет. Несмотря на наличие в команде таких талантливых футболисток, как Лорен Хемп, Аоба Фудзино и Мэри Фаулер, расширение состава было необходимо из-за участия в Лиге чемпионов. Главный тренер Андре Еглерц теперь получит больше возможностей для ротации в линии атаки.