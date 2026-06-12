Роналду рассказал о целях на ЧМ-2026 и об Узбекистане

·108·Спорт
Роналду рассказал о целях на ЧМ-2026 и об Узбекистане

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, которого с нетерпением ждала вся планета и который стартовал накануне за океаном, продолжает волновать сердца миллионов болельщиков. Живая легенда мирового футбола, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, участвующий в этом грандиозном спортивном празднике, поделился своими мыслями о шансах своей команды и главных целях на этом глобальном турнире.

Интересный и исторический момент для миллионов узбекистанских болельщиков заключается в том, что португальцы начинают этот чемпионат мира в группе «К». Помимо команды Роналду, в этот квартет попали сборная Узбекистана, впервые пробившаяся в финальную стадию чемпионата мира, представитель Южной Америки Колумбия, а также грозная сборная ДР Конго с Африканского континента.

«В каждом матче мы обязаны только побеждать»

Популярное Акту Фут согласно сообщению, опубликованному на официальной странице издания в социальной сети «Кс» (бывший Twitter), пятикратный обладатель «Золотого мяча» раскрыл стратегические планы на групповой этап:

«На таком престижном и крупном турнире самое важное — начать выступление на высокой ноте и успешно. Мы выходим на поле во всех трех матчах группового этапа только ради победы и должны набрать максимум очков. Наша главная задача — занять чистое первое место в группе. Это придаст команде еще больше уверенности перед стадией плей-офф. Сейчас я нахожусь в отличном психологическом и физическом состоянии. Верю, что в этот раз мы сможем подарить нашим болельщикам очень сильный и незабываемый турнир».

Это боевое заявление Роналду свидетельствует о том, что португальцы прибыли на зеленые поля Северной Америки исключительно за главным трофеем.

Историческое испытание и большая мечта для Узбекистана

Чемпионат мира в этом году проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Для миллионов узбекских футбольных фанатов противостояние наших соотечественников с таким великим игроком, как Роналду, стало воплощением несбыточной мечты. То, как «белые волки» во главе с Эльдором Шомуродовым и Аббосбеком Файзуллаевым будут сдерживать оборону Криштиану Роналду, уже стало главной интригой.

Комментарий для болельщиков: По мнению аналитиков, группа «К» обещает стать одним из самых непредсказуемых квартетов турнира. Несмотря на то, что Роналду говорит о победах, дисциплинированная игра сборной Узбекистана и техническое превосходство Колумбии станут серьезным испытанием для португальцев.

Желаем нашей сборной огромных успехов на этом историческом чемпионате мира! Следите за противостоянием Криштиану Роналду и Узбекистана, всеми горячими голами, сенсациями и эксклюзивными спортивными новостями ЧМ-2026 вместе с нами на страницах Замин!

Криштиану РоналдуУзбекистанПортугалияФИФАКолумбия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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