Германский гранд Бундеслиги — мюнхенская «Бавария» — готовится сделать серьезный шаг, чтобы на долгий срок удержать в своих рядах одну из самых ярких и уникальных звезд команды. Магические действия талантливого французского полузащитника Майкла Олисе на зеленом газоне настолько впечатлили руководство мюнхенцев, что клуб планирует продлить его текущее соглашение. Об этом сообщило влиятельное французское издание Л'Éкуипе со ссылкой на известный инсайдерский источник иМиаСанМиа распространило информацию.

Мюнхенцы намерены достойно вознаградить талантливого вингера за феноменальную и впечатляющую игру в прошлом сезоне, а также за огромный вклад в успехи команды.

Настоящее чудо в системе «гол+пас»

В минувшем сезоне Майкл Олисе стал настоящей движущей силой и ключевым лидером «Баварии». Его статистика способна удивить любого футбольного эксперта:

Количество забитых голов: 22

Голевые передачи (ассисты): 25

Командные достижения: Чемпионство в Бундеслиге и Кубок Германии

Благодаря такой невероятной результативности мюнхенский клуб сумел оформить «золотой дубль» на внутренней арене.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться со статусом 24-летнего французского игрока в стане «Баварии» и деталями нового контракта:

Возраст и амплуа игрока Общая результативность в прошлом сезоне Срок действия нового соглашения Финансовые изменения (зарплата) Статус в трансферной политике клуба 24 года, атакующий полузащитник 47 результативных действий (гол + ассист) До осени 2026 года Увеличится вдвое Неприкосновенный игрок

Зарплата вырастет вдвое, трансфер запрещен

Руководство «Баварии» хладнокровно отвергает интерес со стороны других европейских грандов к футболисту, который уже успел стать одним из лидеров команды. Клуб даже не обсуждает возможность его продажи. Напротив, Олисе должен остаться в Мюнхене на долгие годы. Примечательно, что в рамках нового контракта, предлагаемого французской звезде, его годовая зарплата должна увеличиться ровно в два раза. Это выведет Майкла в список самых высокооплачиваемых топ-футболистов «Баварии».

Напоминание для болельщиков: Напомним, что талантливый полузащитник перебрался в Мюнхен летом 2024 года из английского «Кристал Пэлас». Он очень быстро адаптировался к немецкому футболу и вписал свое имя в историю как одна из самых опасных и ярких фигур Бундеслиги.

Мы с большим интересом будем следить за новыми успехами Майкла Олисе в футболке «Баварии» и процессом подписания этого исторического контракта.

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