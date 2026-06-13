«Манчестер Сити» отказывается платить 120 миллионов фунтов за Эллиота Андерсона

На европейских футбольных полях трансферный рынок накаляется, а скрытая борьба между грандами достигает своего пика. В данный момент действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы полностью отказаться от идеи приобретения своей главной трансферной цели на лето — талантливого полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. Об этом сообщило известное британское издание Даилй Миррор со ссылкой на свои надежные источники.

Как стало известно, за 23-летнего футболиста, высоко оцененного скаутами «горожан», манчестерский клуб уже дважды направлял официальные предложения «лесникам», однако обе попытки не увенчались успехом.

Рекорд в истории английского футбола был отклонен

Второе официальное предложение, отправленное руководством «Манчестер Сити», могло изменить историю не только клуба, но и всего английского футбола. Причина в том, что общая стоимость этого предложения, поразившего даже парижских и местных инвесторов, составила 120 миллионов фунтов стерлингов: состояла из:

Гарантированная чистая сумма: 100 миллионов фунтов стерлингов

Объем дополнительных бонусов: 20 миллионов фунтов стерлингов

Новое требование «Ноттингем Форест»: Минимум 130 миллионов фунтов стерлингов

Если бы эта сделка состоялась, Андерсон установил бы абсолютный рекорд как самый дорогой внутренний трансфер в истории британского спорта. Однако владелец «Ноттингем Форест», известный греческий миллиардер Евангелос Маринакис, счел даже эту огромную сумму недостаточной и заблокировал трансфер. По данным СМИ, клуб не намерен отпускать свою звезду менее чем за 130 миллионов фунтов.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробнее ознакомиться с этим громким трансферным спором и новыми планами «Манчестер Сити»:

Футболист — трансферная цель Текущий клуб Рекордная сумма от «Сити» Окончательное решение клуба Альтернативный вариант (Новая цель) Эллиот Андерсон (Полузащитник) «Ноттингем Форест» 120 миллионов фунтов (Отклонено) Полная остановка переговоров Сандро Тонали («Ньюкасл»)

Твердая позиция Халдуна Аль-Мубарака и вариант с Тонали

Президент «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак лично вмешался в ситуацию и высказал свое мнение. По мнению руководителя клуба, текущая рыночная стоимость молодого полузащитника не настолько высока, и команда не хочет необоснованно тратить лишние средства на одного игрока. По этой причине «горожане» официально прекращают борьбу за Андерсона и переключают внимание на других кандидатов, которые являются более опытными и финансово доступными.

Инсайдерская информация: В трансферном списке «Манчестер Сити» в качестве альтернативного варианта номер один появилась итальянская звезда «Ньюкасла» Сандро Тонали. Мареска высоко ценит игровой стиль Тонали и считает его идеальным кандидатом на замену Андерсону.

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