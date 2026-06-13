Вернется ли Ламин Ямаль в строй к первому матчу чемпионата мира?

В то время как внимание всего мира приковано к стартующему чемпионату мира по футболу 2026 года — главному спортивному событию четырехлетия, для поклонников игры миллионов пришли отличные новости. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сделал заявление для СМИ о состоянии здоровья и процессе восстановления главной звезды команды, вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. По словам специалиста, развеявшего опасения болельщиков, юный талант возвращается в строй гораздо быстрее, чем ожидалось.

Тот факт, что Ламин, ставший живым мотором каталонского клуба и сборной Испании, восстанавливается после травмы, стал настоящим праздником для фанатов «Красной фурии».

Де ла Фуэнте: «Он опережает график восстановления»

Главный тренер сборной с удовлетворением отметил, что состояние 18-летнего футболиста улучшается с каждым днем, а план, намеченный врачами, выполняется с опережением графика:

«Ламин Ямаль проходит процесс восстановления гораздо быстрее запланированного срока. Каждый день показывает, что его состояние становится все лучше.

Я уверен, что к нашему первому матчу на чемпионате мира Ямаль успеет набрать оптимальную спортивную форму и поможет нашей команде».

Стоит отметить, что этот юный феномен является самым опасным оружием в атакующей линии сборной Испании. Его скорое возвращение на поле было крайне важно для команды, нацелившейся на высокие результаты на мундиале.

В следующей аналитической таблице вы можете ознакомиться с информацией о первом сопернике сборной Испании на групповом этапе ЧМ-2026 и статусе действующих чемпионов:

Звезда сборной Возраст игрока Мнение главного тренера Дата первого матча ЧМ-2026 Первый соперник Действующий чемпион мира Ламин Ямаль

(«Барселона») 18 лет Скоро вернется в

оптимальную форму 15 июня Кабо-Верде Аргентина

сборная

Быстрый старт и ответственная задача

Сборная Испании начнет свой путь на этом крупном турнире, за которым следит весь мир, в ближайшие дни — 15 июня. Их первая встреча на групповом этапе пройдет против сборной Кабо-Верде. Напомним, что на данный момент действующим обладателем мирового трофея является сборная Аргентины, и Испания, безусловно, приложит все усилия, чтобы вернуть себе этот статус. Присутствие Ямаля в составе даст им большое преимущество на этом пути.

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