Стивен Джеррард назвал победителя чемпионата мира
Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, приковывает внимание всего мира. Болельщики и известные эксперты продолжают делиться своими прогнозами относительно того, кому достанется главный трофей мундиаля. На этот раз легенда мирового футбола, бывший капитан и полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Англии Стивен Джеррард озвучил свои сенсационные и интересные прогнозы на текущий чемпионат мира.
Мнение знаменитого английского футболиста, несомненно, вызовет жаркие споры среди болельщиков.
Главные претенденты: почему Джеррард выбрал Францию?
По мнению Стивена Джеррарда, основная борьба за главный кубок нынешнего мирового первенства развернется между ведущей командой Европы и грандом из Южной Америки:
«На этом чемпионате мира победит сборная Франции или действующий чемпион — сборная Аргентины. Однако, если придется выбирать только одного из этих двух мощных грандов, я бы отдал предпочтение сборной Франции».
Также бывший футболист поделился своими личными прогнозами относительно индивидуальных наград и номинаций, которые будут вручены по итогам турнира. Джеррард считает, что в личных призах мундиаля большое преимущество будет у Лионеля Месси и его товарищей по команде.
С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с прогнозами Стивена Джеррарда относительно индивидуальных лауреатов ЧМ-2026, открытия турнира и обладателя «Золотого мяча»:
Тип номинации и награды
Кандидат по прогнозу Джеррарда (футболист)
Соответствующая сборная
Главная сенсация / открытие турнира
Выбор Джеррарда на «Золотой мяч»
Лучший бомбардир
Хулиан Альварес
Сборная Уругвая
(Представитель Южной Америки)
Гарри Кейн
(Нападающий сборной Англии)
Лучший вратарь
Эмилиано Мартинес
Аргентина
—
—
Лучший игрок турнира
Лионель Месси
Аргентина
—
—
Лучший молодой игрок
Ламин Ямаль
Испания
—
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Южноамериканская сенсация и пожелание Гарри Кейну
Легенда английского футбола также назвал команду-открытие, которая может показать неожиданный результат на этом мундиале. По его прогнозу, главную сенсацию турнира преподнесет один из представителей южноамериканского континента. В этом плане эксперт высоко оценил шансы сборной Уругвая.
Кроме того, говоря о самой престижной индивидуальной награде в футбольном мире — «Золотом мяче» (Баллон д'Ор), Стивен Джеррард поддержал своего соотечественника. «Надеюсь, что в этом году «Золотой мяч» достанется Гарри Кейну», — выразил свое желание бывший полузащитник.
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