Стивен Джеррард назвал победителя чемпионата мира

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, приковывает внимание всего мира. Болельщики и известные эксперты продолжают делиться своими прогнозами относительно того, кому достанется главный трофей мундиаля. На этот раз легенда мирового футбола, бывший капитан и полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Англии Стивен Джеррард озвучил свои сенсационные и интересные прогнозы на текущий чемпионат мира.

Мнение знаменитого английского футболиста, несомненно, вызовет жаркие споры среди болельщиков.

Главные претенденты: почему Джеррард выбрал Францию?

По мнению Стивена Джеррарда, основная борьба за главный кубок нынешнего мирового первенства развернется между ведущей командой Европы и грандом из Южной Америки:

«На этом чемпионате мира победит сборная Франции или действующий чемпион — сборная Аргентины. Однако, если придется выбирать только одного из этих двух мощных грандов, я бы отдал предпочтение сборной Франции».

Также бывший футболист поделился своими личными прогнозами относительно индивидуальных наград и номинаций, которые будут вручены по итогам турнира. Джеррард считает, что в личных призах мундиаля большое преимущество будет у Лионеля Месси и его товарищей по команде.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с прогнозами Стивена Джеррарда относительно индивидуальных лауреатов ЧМ-2026, открытия турнира и обладателя «Золотого мяча»:

Тип номинации и награды Кандидат по прогнозу Джеррарда (футболист) Соответствующая сборная Главная сенсация / открытие турнира Выбор Джеррарда на «Золотой мяч» Лучший бомбардир Хулиан Альварес Аргентина Сборная Уругвая

(Представитель Южной Америки) Гарри Кейн

(Нападающий сборной Англии) Лучший вратарь Эмилиано Мартинес Аргентина — — Лучший игрок турнира Лионель Месси Аргентина — — Лучший молодой игрок Ламин Ямаль Испания — —

Южноамериканская сенсация и пожелание Гарри Кейну

Легенда английского футбола также назвал команду-открытие, которая может показать неожиданный результат на этом мундиале. По его прогнозу, главную сенсацию турнира преподнесет один из представителей южноамериканского континента. В этом плане эксперт высоко оценил шансы сборной Уругвая.

Кроме того, говоря о самой престижной индивидуальной награде в футбольном мире — «Золотом мяче» (Баллон д'Ор), Стивен Джеррард поддержал своего соотечественника. «Надеюсь, что в этом году «Золотой мяч» достанется Гарри Кейну», — выразил свое желание бывший полузащитник.

Следите за самыми горячими матчами чемпионата мира, эксклюзивными прогнозами легендарных футболистов, аналитикой встреч и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!