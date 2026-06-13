Стивен Джеррард назвал победителя чемпионата мира

·40·Спорт
Стивен Джеррард назвал победителя чемпионата мира

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики, приковывает внимание всего мира. Болельщики и известные эксперты продолжают делиться своими прогнозами относительно того, кому достанется главный трофей мундиаля. На этот раз легенда мирового футбола, бывший капитан и полузащитник клуба «Ливерпуль» и сборной Англии Стивен Джеррард озвучил свои сенсационные и интересные прогнозы на текущий чемпионат мира.

Мнение знаменитого английского футболиста, несомненно, вызовет жаркие споры среди болельщиков.

Главные претенденты: почему Джеррард выбрал Францию?

По мнению Стивена Джеррарда, основная борьба за главный кубок нынешнего мирового первенства развернется между ведущей командой Европы и грандом из Южной Америки:

«На этом чемпионате мира победит сборная Франции или действующий чемпион — сборная Аргентины. Однако, если придется выбирать только одного из этих двух мощных грандов, я бы отдал предпочтение сборной Франции».

Также бывший футболист поделился своими личными прогнозами относительно индивидуальных наград и номинаций, которые будут вручены по итогам турнира. Джеррард считает, что в личных призах мундиаля большое преимущество будет у Лионеля Месси и его товарищей по команде.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с прогнозами Стивена Джеррарда относительно индивидуальных лауреатов ЧМ-2026, открытия турнира и обладателя «Золотого мяча»:

Тип номинации и награды

Кандидат по прогнозу Джеррарда (футболист)

Соответствующая сборная

Главная сенсация / открытие турнира

Выбор Джеррарда на «Золотой мяч»

Лучший бомбардир

Хулиан Альварес

Аргентина

Сборная Уругвая


(Представитель Южной Америки)

Гарри Кейн


(Нападающий сборной Англии)

Лучший вратарь

Эмилиано Мартинес

Аргентина

Лучший игрок турнира

Лионель Месси

Аргентина

Лучший молодой игрок

Ламин Ямаль

Испания

Южноамериканская сенсация и пожелание Гарри Кейну

Легенда английского футбола также назвал команду-открытие, которая может показать неожиданный результат на этом мундиале. По его прогнозу, главную сенсацию турнира преподнесет один из представителей южноамериканского континента. В этом плане эксперт высоко оценил шансы сборной Уругвая.

Кроме того, говоря о самой престижной индивидуальной награде в футбольном мире — «Золотом мяче» (Баллон д'Ор), Стивен Джеррард поддержал своего соотечественника. «Надеюсь, что в этом году «Золотой мяч» достанется Гарри Кейну», — выразил свое желание бывший полузащитник.

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Стивен ДжеррардФранцияАргентинаЛионель МессиЛиверпуль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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