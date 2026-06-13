Златан Ибрагимович о Ламине Ямале: Его игра стоит любых денег
Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович назвал Ламина Ямаля футболистом, которого он больше всего хочет увидеть на чемпионате мира 2026 года. По мнению легендарного шведа, юный талант «сине-гранатовых» обладает уникальными качествами, ради которых стоит купить билет на стадион, какой бы дорогой она ни была. Об этом сообщает Goal.com.
Ламин Ямаль получил травму в матче против «Сельты» в апреле прошлого года и на некоторое время выбыл из строя. Однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подтвердил, что молодая звезда будет готов к первому матчу группового этапа ЧМ-2026. В интервью Фокс Спортс Ибрагимович сказал: «Ламин Ямаль — особенный игрок. Это футболист, ради которого вы покупаете самые дорогие билеты, приходите на стадион и просто наслаждаетесь игрой».
Бывший нападающий «Милана» и «ПСЖ» подчеркнул, что видеть игру Ямаля вживую — это совсем не то, что смотреть по телевизору. По его словам, контроль мяча, дриблинг и голевое чутье 18-летнего вингера выделяют его среди сверстников. В сезоне 2025/26 Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 24 гола и 18 результативных передач, а также выиграл титул Ла Лиги.
Ямаль, уже проведший 25 матчей за сборную Испании, сыграл ключевую роль в победе на Евро-2024. Теперь он готовится к дебюту на чемпионате мира в 18 лет. Сборная Испании попала в группу «Х» вместе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.
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