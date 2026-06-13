Златан Ибрагимович о Ламине Ямале: Его игра стоит любых денег

·45·Спорт
Златан Ибрагимович о Ламине Ямале: Его игра стоит любых денег

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович назвал Ламина Ямаля футболистом, которого он больше всего хочет увидеть на чемпионате мира 2026 года. По мнению легендарного шведа, юный талант «сине-гранатовых» обладает уникальными качествами, ради которых стоит купить билет на стадион, какой бы дорогой она ни была. Об этом сообщает Goal.com.

Ламин Ямаль получил травму в матче против «Сельты» в апреле прошлого года и на некоторое время выбыл из строя. Однако главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подтвердил, что молодая звезда будет готов к первому матчу группового этапа ЧМ-2026. В интервью Фокс Спортс Ибрагимович сказал: «Ламин Ямаль — особенный игрок. Это футболист, ради которого вы покупаете самые дорогие билеты, приходите на стадион и просто наслаждаетесь игрой».

Бывший нападающий «Милана» и «ПСЖ» подчеркнул, что видеть игру Ямаля вживую — это совсем не то, что смотреть по телевизору. По его словам, контроль мяча, дриблинг и голевое чутье 18-летнего вингера выделяют его среди сверстников. В сезоне 2025/26 Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 24 гола и 18 результативных передач, а также выиграл титул Ла Лиги.

Ямаль, уже проведший 25 матчей за сборную Испании, сыграл ключевую роль в победе на Евро-2024. Теперь он готовится к дебюту на чемпионате мира в 18 лет. Сборная Испании попала в группу «Х» вместе с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Ламин ЯмальЗлатан ИбрагимовичБарселонаИспанияЧемпионат Мира
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мичел Сальгадо: Сходство между Ламином Ямалем и Лионелем Месси поразительноМичел Сальгадо: Сходство между Ламином Ямалем и Лионелем Месси поразительноСегодня, 17:16Министр спорта Италии отреагировал на шутку Джанни ИнфантиноМинистр спорта Италии отреагировал на шутку Джанни ИнфантиноСегодня, 17:12Луис де ла Фуэнте назвал главных фаворитов чемпионата мираЛуис де ла Фуэнте назвал главных фаворитов чемпионата мираСегодня, 17:05Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»Роберт Левандовский продолжит карьеру в «Чикаго Файр»Сегодня, 16:57Джефф Херст: Гарри Кейн может оформить хет-трик в финале чемпионата мираДжефф Херст: Гарри Кейн может оформить хет-трик в финале чемпионата мираСегодня, 16:52Ливерпуль готов бороться с Баварией за Рио НгумохуЛиверпуль готов бороться с Баварией за Рио НгумохуСегодня, 16:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе