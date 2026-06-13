Стюарт Пирс призвал Деклана Райса взять на себя лидерство в сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс призвал полузащитника «Арсенала» Деклана Райса проявить свою «стальную волю» и взять под контроль иерархию в команде. Пирс считает, что если «три льва» хотят положить конец 60-летней серии без трофеев, Райс должен действовать на поле более решительно. Об этом сообщает портал Goal.com.

Пирс подчеркнул, что физические и технические возможности Деклана Райса могут сделать его лучшим игроком турнира. Однако он не скрыл своего удивления тем, что мастерство футболиста при исполнении стандартных положений используется недостаточно. По словам бывшего защитника, Райс должен брать на себя штрафные удары, даже когда на поле присутствуют такие звезды, как Гарри Кейн.

«Игроки топ-уровня — приятные люди, но на поле они проявляют решительность для достижения своих целей. Я видел, как Деклан Райс забил два великолепных штрафных удара в ворота «Реал Мадрида», но с тех пор он редко демонстрирует этот навык. Если бы я был на его месте, я бы сказал партнерам по команде: «Отойдите, я пробью этот мяч», — говорит Пирс.

Также Пирс отметил, что стиль игры современной сборной Англии изменился. По его мнению, нынешняя команда стала гораздо «хитрее» и лучше адаптирована к требованиям современного футбола, чем в предыдущие эпохи. Хотя это и означает некоторый отход от традиционного английского стиля борьбы, он добавил, что такая стратегия необходима для побед в турнирах.

Несмотря на то, что Деклан Райс показывает стабильную игру в составе «Арсенала», эксперты ожидают от него принятия на себя большей ответственности в национальной сборной. Подчеркивается, что звезда Английской Премьер-лиги теперь должен проявить себя не только как разрушитель атак, но и как лидер, способный решать исход матчей.