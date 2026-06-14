ФИФА ввела специальные памятные шевроны для участников ЧМ-2026

·28·Спорт
ФИФА ввела специальные памятные шевроны для участников ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года, дарящий миллионам болельщиков истинную радость и азарт на зеленых полях за океаном, запомнится не только напряженными матчами, но и историческими нововведениями. Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила для мастеров кожаного мяча, участвующих в этом престижном турнире, совершенно неожиданный и уникальный подарок. Теперь участники мундиаля будут выходить на поле со специальными памятными знаками — шевронами, которые крепятся на рукава формы и отражают их статус и историю.

Подобные символические знаки не только подчеркивают статус футболистов на турнире, но и придают форме особый вид.

Три типа исторических знаков статуса, представленных ФИФА

Согласно новому правилу, международная футбольная организация разработала три категории символических шевронов:

  • Шеврон «Дебют»: Предназначен для новых имен, впервые в своей карьере принимающих участие в мировом первенстве;

  • Шеврон «Наследие» (Херитаге): Для легендарных ветеранов, занявших свое место в футбольном мире и получивших путевку на мундиаль в пятый или более раз;

  • Шеврон «Золотая слава» (Голден Глорй): Для звезд, которые ранее были удостоены индивидуальных наград на чемпионатах мира, таких как лучший бомбардир, лучший игрок или лучший вратарь.

В какой форме наши представители выйдут на исторический матч?

Самое радостное для болельщиков нашей страны — все 26 футболистов национальной сборной Узбекистана, впервые в истории завоевавшей путевку на чемпионат мира, в первом историческом матче против Колумбии выйдут на поле с этим самым шевроном «Дебют» на правом рукаве.

Согласно правилам, футболисты, вышедшие непосредственно на зеленое поле в первом матче, не будут носить этот знак в последующих играх. Игроки, оставшиеся в запасе, продолжат выходить на поле с этим дебютным знаком до тех пор, пока не проведут свои первые официальные минуты на мундиале. Интересно, что яркие звезды современного мирового футбола — игрок сборной Испании Ламин Ямаль и норвежский бомбардир Эрлинг Холанд — также начнут турнир со своими сборными именно под таким знаком «Дебют».

С помощью аналитической таблицы ниже вы можете подробно ознакомиться с типами новых шевронов и списком мировых звезд, удостоенных чести носить их:

Тип шеврона и статус

Кому выдается?

Сборная Узбекистана

Легенды, носящие два типа шевронов

Другие известные звезды с шевронами

Шеврон «Дебют»

Для дебютантов

Все 26 футболистов носят в первой игре

Ламин Ямаль (Испания)


Эрлинг Холанд (Норвегия)

«Наследие» (Херитаге)

Для участников 5 и более ЧМ

Лионель Месси (6-е участие)


Лука Модрич (5-е участие)

Мануэль Нойер, Криштиану Роналду, Юто Нагатомо

«Золотая слава»

Для обладателей индивидуальных наград

На обоих рукавах


будет по два шеврона

Хамес Родригес, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес

Особая привилегия для Месси и Модрича: шевроны на обоих рукавах!

Количество звезд планеты, удостоенных чести носить знаки «Наследие» и «Золотая слава», прочно вошедшие в историю футбола, очень ограничено. В их число входят такие знаменитости, как Хамес Родригес, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Мануэль Нойер и японец Юто Нагатомо.

Однако самое интересное и уникальное событие турнира связано с Лионелем Месси и Лукой Модричем. Эти две живые легенды будут играть на зеленом поле одновременно с двумя разными шевронами. Поскольку капитан сборной Аргентины Месси участвует в шестом в своей карьере чемпионате мира, а хорват Модрич — в пятом, и при этом они ранее выигрывали личные награды как лучшие игроки на прошлых мундиалях, на обоих их рукавах будут размещены отдельные шевроны Это дань глубокого уважения их великим заслугам в мировом футболе.

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ФИФАУзбекистанКолумбияИспанияЛамин Ямаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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