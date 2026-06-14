ФИФА ввела специальные памятные шевроны для участников ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года, дарящий миллионам болельщиков истинную радость и азарт на зеленых полях за океаном, запомнится не только напряженными матчами, но и историческими нововведениями. Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила для мастеров кожаного мяча, участвующих в этом престижном турнире, совершенно неожиданный и уникальный подарок. Теперь участники мундиаля будут выходить на поле со специальными памятными знаками — шевронами, которые крепятся на рукава формы и отражают их статус и историю.

Подобные символические знаки не только подчеркивают статус футболистов на турнире, но и придают форме особый вид.

Три типа исторических знаков статуса, представленных ФИФА

Согласно новому правилу, международная футбольная организация разработала три категории символических шевронов:

Шеврон «Дебют»: Предназначен для новых имен, впервые в своей карьере принимающих участие в мировом первенстве;

Шеврон «Наследие» (Херитаге): Для легендарных ветеранов, занявших свое место в футбольном мире и получивших путевку на мундиаль в пятый или более раз;

Шеврон «Золотая слава» (Голден Глорй): Для звезд, которые ранее были удостоены индивидуальных наград на чемпионатах мира, таких как лучший бомбардир, лучший игрок или лучший вратарь.

В какой форме наши представители выйдут на исторический матч?

Самое радостное для болельщиков нашей страны — все 26 футболистов национальной сборной Узбекистана, впервые в истории завоевавшей путевку на чемпионат мира, в первом историческом матче против Колумбии выйдут на поле с этим самым шевроном «Дебют» на правом рукаве.

Согласно правилам, футболисты, вышедшие непосредственно на зеленое поле в первом матче, не будут носить этот знак в последующих играх. Игроки, оставшиеся в запасе, продолжат выходить на поле с этим дебютным знаком до тех пор, пока не проведут свои первые официальные минуты на мундиале. Интересно, что яркие звезды современного мирового футбола — игрок сборной Испании Ламин Ямаль и норвежский бомбардир Эрлинг Холанд — также начнут турнир со своими сборными именно под таким знаком «Дебют».

С помощью аналитической таблицы ниже вы можете подробно ознакомиться с типами новых шевронов и списком мировых звезд, удостоенных чести носить их:

Тип шеврона и статус Кому выдается? Сборная Узбекистана Легенды, носящие два типа шевронов Другие известные звезды с шевронами Шеврон «Дебют» Для дебютантов Все 26 футболистов носят в первой игре — Ламин Ямаль (Испания)

Эрлинг Холанд (Норвегия) «Наследие» (Херитаге) Для участников 5 и более ЧМ — Лионель Месси (6-е участие)

Лука Модрич (5-е участие) Мануэль Нойер, Криштиану Роналду, Юто Нагатомо «Золотая слава» Для обладателей индивидуальных наград — На обоих рукавах

будет по два шеврона Хамес Родригес, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес

Особая привилегия для Месси и Модрича: шевроны на обоих рукавах!

Количество звезд планеты, удостоенных чести носить знаки «Наследие» и «Золотая слава», прочно вошедшие в историю футбола, очень ограничено. В их число входят такие знаменитости, как Хамес Родригес, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Мануэль Нойер и японец Юто Нагатомо.

Однако самое интересное и уникальное событие турнира связано с Лионелем Месси и Лукой Модричем. Эти две живые легенды будут играть на зеленом поле одновременно с двумя разными шевронами. Поскольку капитан сборной Аргентины Месси участвует в шестом в своей карьере чемпионате мира, а хорват Модрич — в пятом, и при этом они ранее выигрывали личные награды как лучшие игроки на прошлых мундиалях, на обоих их рукавах будут размещены отдельные шевроны Это дань глубокого уважения их великим заслугам в мировом футболе.

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