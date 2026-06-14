Арман Царукян досрочно победил Тони Фергюсона (видео)
В мире смешанных единоборств (ММА) весенне-летний сезон полон жарких и неожиданных противостояний. Особенно привлекают внимание болельщиков бои в UFC, считающемся сильнейшим промоушеном мира, и других престижных лигах. Одно из таких незабываемых событий произошло в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. В рамках престижного турнира «РАФ-10» в октагон вышел мастер спорта Арман Царукян, занимающий вторую строчку рейтинга UFC в легком весе и представляющий Армению и Россию.
Его соперником стал легендарный Тони Фергюсон, бывший временный чемпион UFC, занявший прочное место в истории ММА благодаря своей яркой карьере и несгибаемому характеру.
Техническое превосходство во втором раунде и счет «10:0»
Поединок, который с нетерпением ждали фанаты обоих бойцов, с первых минут прошел под диктовку Армана Царукяна, продемонстрировавшего явное тактическое и физическое преимущество. Молодой и агрессивный спортсмен идеально реализовал свой план на бой, практически не оставив шансов сопернику. В результате во втором раунде Царукян усилил давление и завершил бой досрочно, одержав убедительную победу со счетом «10:0».
Этот успех стал очередной яркой победой Армана в седьмом поединке под эгидой лиги «RAF». Ветеран Тони Фергюсон, к сожалению, неудачно начал свой путь в данной организации.
С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с последними показателями и статистикой обоих бойцов:
Имя и статус бойца
Страна
Результат на турнире «РАФ-10»
Количество боев в лиге «RAF»
Последний бой в ММА и дата
Предыдущие соперники и результат
Арман Царукян
(2-е место в рейтинге UFC)
Армения / Россия
Досрочная победа во втором раунде
7 боев
Ноябрь 2025 года
Дэн Хукер (Новая Зеландия) — победа во 2-м раунде
Тони Фергюсон
(Бывшая звезда UFC)
США
Поражение (10:0)
1 бой (Дебют)
Август 2024 года
Майкл Кьеза (США) — поражение в 1-м раунде
Возвращение в октагон: взгляд в прошлое
Стоит отметить, что талантливый Арман Царукян в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года. Тогда он нокаутировал опасного ударника из Новой Зеландии Дэна Хукера также во втором раунде, укрепив свои позиции. Победа в Сент-Луисе доказала, что спортсмен находится в отличной форме.
Легендарный Тони Фергюсон вернулся в октагон после длительного перерыва. До этого он выступал в августе 2024 года против американца Майкла Кьезы, где уступил в первом раунде и временно покинул большой спорт. Несмотря на ожидания фанатов, молодость и напор взяли свое.
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