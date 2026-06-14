Арман Царукян досрочно победил Тони Фергюсона (видео)

В мире смешанных единоборств (ММА) весенне-летний сезон полон жарких и неожиданных противостояний. Особенно привлекают внимание болельщиков бои в UFC, считающемся сильнейшим промоушеном мира, и других престижных лигах. Одно из таких незабываемых событий произошло в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. В рамках престижного турнира «РАФ-10» в октагон вышел мастер спорта Арман Царукян, занимающий вторую строчку рейтинга UFC в легком весе и представляющий Армению и Россию.

Его соперником стал легендарный Тони Фергюсон, бывший временный чемпион UFC, занявший прочное место в истории ММА благодаря своей яркой карьере и несгибаемому характеру.

Техническое превосходство во втором раунде и счет «10:0»

Поединок, который с нетерпением ждали фанаты обоих бойцов, с первых минут прошел под диктовку Армана Царукяна, продемонстрировавшего явное тактическое и физическое преимущество. Молодой и агрессивный спортсмен идеально реализовал свой план на бой, практически не оставив шансов сопернику. В результате во втором раунде Царукян усилил давление и завершил бой досрочно, одержав убедительную победу со счетом «10:0».

Этот успех стал очередной яркой победой Армана в седьмом поединке под эгидой лиги «RAF». Ветеран Тони Фергюсон, к сожалению, неудачно начал свой путь в данной организации.

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с последними показателями и статистикой обоих бойцов:

Имя и статус бойца Страна Результат на турнире «РАФ-10» Количество боев в лиге «RAF» Последний бой в ММА и дата Предыдущие соперники и результат Арман Царукян

(2-е место в рейтинге UFC) Армения / Россия Досрочная победа во втором раунде 7 боев Ноябрь 2025 года Дэн Хукер (Новая Зеландия) — победа во 2-м раунде Тони Фергюсон

(Бывшая звезда UFC) США Поражение (10:0) 1 бой (Дебют) Август 2024 года Майкл Кьеза (США) — поражение в 1-м раунде

Возвращение в октагон: взгляд в прошлое

Стоит отметить, что талантливый Арман Царукян в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года. Тогда он нокаутировал опасного ударника из Новой Зеландии Дэна Хукера также во втором раунде, укрепив свои позиции. Победа в Сент-Луисе доказала, что спортсмен находится в отличной форме.

Легендарный Тони Фергюсон вернулся в октагон после длительного перерыва. До этого он выступал в августе 2024 года против американца Майкла Кьезы, где уступил в первом раунде и временно покинул большой спорт. Несмотря на ожидания фанатов, молодость и напор взяли свое.

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