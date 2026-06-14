Арман Царукян досрочно победил Тони Фергюсона (видео)

·24·Спорт
Арман Царукян досрочно победил Тони Фергюсона (видео)

В мире смешанных единоборств (ММА) весенне-летний сезон полон жарких и неожиданных противостояний. Особенно привлекают внимание болельщиков бои в UFC, считающемся сильнейшим промоушеном мира, и других престижных лигах. Одно из таких незабываемых событий произошло в городе Сент-Луис, штат Миссури, США. В рамках престижного турнира «РАФ-10» в октагон вышел мастер спорта Арман Царукян, занимающий вторую строчку рейтинга UFC в легком весе и представляющий Армению и Россию.

Его соперником стал легендарный Тони Фергюсон, бывший временный чемпион UFC, занявший прочное место в истории ММА благодаря своей яркой карьере и несгибаемому характеру.

Техническое превосходство во втором раунде и счет «10:0»

Поединок, который с нетерпением ждали фанаты обоих бойцов, с первых минут прошел под диктовку Армана Царукяна, продемонстрировавшего явное тактическое и физическое преимущество. Молодой и агрессивный спортсмен идеально реализовал свой план на бой, практически не оставив шансов сопернику. В результате во втором раунде Царукян усилил давление и завершил бой досрочно, одержав убедительную победу со счетом «10:0».

Этот успех стал очередной яркой победой Армана в седьмом поединке под эгидой лиги «RAF». Ветеран Тони Фергюсон, к сожалению, неудачно начал свой путь в данной организации.

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться с последними показателями и статистикой обоих бойцов:

Имя и статус бойца

Страна

Результат на турнире «РАФ-10»

Количество боев в лиге «RAF»

Последний бой в ММА и дата

Предыдущие соперники и результат

Арман Царукян


(2-е место в рейтинге UFC)

Армения / Россия

Досрочная победа во втором раунде

7 боев

Ноябрь 2025 года

Дэн Хукер (Новая Зеландия) — победа во 2-м раунде

Тони Фергюсон


(Бывшая звезда UFC)

США

Поражение (10:0)

1 бой (Дебют)

Август 2024 года

Майкл Кьеза (США) — поражение в 1-м раунде

Возвращение в октагон: взгляд в прошлое

Стоит отметить, что талантливый Арман Царукян в последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года. Тогда он нокаутировал опасного ударника из Новой Зеландии Дэна Хукера также во втором раунде, укрепив свои позиции. Победа в Сент-Луисе доказала, что спортсмен находится в отличной форме.

Легендарный Тони Фергюсон вернулся в октагон после длительного перерыва. До этого он выступал в августе 2024 года против американца Майкла Кьезы, где уступил в первом раунде и временно покинул большой спорт. Несмотря на ожидания фанатов, молодость и напор взяли свое.

Следите за самыми горячими турнирами ММА, эксклюзивными новостями об Армане Царукяне и звездах UFC, а также аналитикой боев вместе с нами на страницах Замин!

Арман ЦарукянТони ФергюсонUFCСШАСент-Луис
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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