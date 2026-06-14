Может ли Дарвин Нуньес вернуться в «Ливерпуль»: загадочный пост в социальных сетях

·4·Спорт
Может ли Дарвин Нуньес вернуться в «Ливерпуль»: загадочный пост в социальных сетях

Болельщики английского «Ливерпуля» оказались в недоумении после странной публикации на официальных страницах клуба. Дело в том, что на фоне слухов о том, что бывший нападающий команды Дарвин Нуньес стал свободным агентом и может вернуться на «Энфилд», администрация клуба выложила пост, посвященный воспоминаниям о нем. Многие фанаты восприняли это как намек на трансфер. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание Goal.com, 26-летний уругвайский форвард расторг контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль» по обоюдному согласию сторон. Приход таких звезд, как Карим Бензема, привел к тому, что Нуньес перестал попадать в заявку. Теперь «Ливерпуль» имеет возможность вернуть опытного футболиста бесплатно, не заплатив ни цента трансферной стоимости.

Тактика Ираолы и роль Нуньеса

В настоящее время главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола ищет способы усилить атакующую линию. Особенно после того, как Уго Экитике получил серьезную травму и выбыл на длительный срок. Физическая форма Нуньеса и его активность в высоком прессинге, как говорят, идеально подходят агрессивному стилю игры, который внедряет Ираола.

За время своего предыдущего выступления за «Ливерпуль» Дарвин Нуньес провел 143 матча, забил 40 голов и отдал 26 результативных передач. Хотя его эффективность иногда подвергалась критике, его неустанный труд и самоотдача на поле сохранили к нему уважение среди болельщиков. Возвращение футболиста в статусе свободного агента может стать очень выгодной сделкой для клуба с финансовой точки зрения.

Реакция болельщиков и сомнения

Появление на странице клуба в социальных сетях поста со словами «Дарвин Нуньес присоединился к «красным» четыре года назад» вызвало бурные обсуждения. Обычно клубы не празднуют таким образом даты трансферов игроков, которые провели в команде не так много времени. Поэтому болельщики считают это прелюдией к официальному объявлению о «возвращении домой».

Среди пользователей социальных сетей такие фанаты, как @ТеКопохолик, призывают: «Верните его домой», в то время как другие предполагают, что руководство клуба специально опубликовало такой пост, чтобы узнать мнение болельщиков. Пользователь @ТаинтлессРед написал: «Это очень интересный выбор. Мы не пишем так о других игроках, которые пришли и ушли четыре года назад. Может быть, мы действительно хотим вернуть его бесплатно?»

На данный момент руководство «Ливерпуля» или Андони Ираола не делали официальных заявлений по поводу этих слухов. Однако такие совпадения во время трансферного окна в футбольном мире случаются крайне редко. Если Нуньес вернется, это определенно станет одним из самых громких и неожиданных трансферов текущего сезона Английской Премьер-лиги.

ЛиверпульДарвин НуньесТрансферАнглийская Премьер-лигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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