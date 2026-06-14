Популярная блогерша не смогла сдержать слез при встрече с Криштиану (видео)

·3·Спорт
Популярная блогерша не смогла сдержать слез при встрече с Криштиану (видео)

Наконец стартовал исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимают поля за океаном. В то время как весь мир следит за последними этапами подготовки сборных, на тренировочной базе национальной команды Португалии произошло крайне трогательное событие, взволновавшее миллионы фанатов. Легенда мирового футбола Криштиану Роналду встретился лицом к лицу с одной из своих самых преданных поклонниц — известным бельгийским контент-мейкером (блогером) Селин Депт.

Кадры этой встречи, опубликованные в социальных сетях, в кратчайшие сроки стали настоящей сенсацией и вышли в мировые тренды.

Неожиданная встреча и слезы счастья блогерши

Бельгийка Селин Депт уже много лет известна созданием интересного контента на футбольную тематику и своим безграничным уважением к португальской суперзвезде. Увидев наконец перед собой своего кумира, о котором мечтала долгие годы — Криштиану Роналду, она не смогла сдержать эмоций. На распространившемся видео видно, как Селин, не в силах остановить слезы радости и волнения, приветствует легендарного футболиста.

Несмотря на то, что он является самым популярным человеком на планете, Роналду не отнесся к этой ситуации как к обычному дежурному общению с фанатом. Проявив свою мягкую и добрую сторону, он нашел время, чтобы утешить девушку. Он обнял Селин, бережно вытер ее слезы и провел с ней очень теплую беседу.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ближе познакомиться с подробностями искреннего разговора и встречи между Роналду и его преданной поклонницей:

Герои встречи

Место и время проведения

Деятельность фанатки

Искренние слова Роналду

Эмоциональный ответ Селин

Резонанс в социальных сетях

Криштиану Роналду


(Португальская звезда)

Тренировочная база Португалии


(Перед ЧМ-2026, на этой неделе)

Селин Депт


(Бельгийский блогер, контент-мейкер)

«Не плачь... Я рад знакомству с тобой»

«Спасибо за всё. Можно с вами сфотографироваться?»

Стало сенсацией


(Миллионы просмотров)

«Не плачь... Я счастлив познакомиться с тобой!»

В тот момент, когда Селин, переполненная счастьем, пыталась совладать со своими чувствами, Криштиану Роналду улыбнулся ей и успокаивающим тоном сказал:

«Не плачь, пожалуйста. Ты так долго следишь за моей карьерой и поддерживаешь меня. Я очень рад знакомству с тобой. Что ты хочешь, чтобы мы сделали в этот счастливый момент?»

Молодой контент-мейкер, всё еще дрожа от волнения, ответила своему кумиру:

«Прежде всего, огромное спасибо за то, что подарили мне такое счастье и стали для меня огромной мотивацией в жизни — спасибо за всё. Можно сделать с вами памятное фото?»

Этот диалог наглядно показал, насколько важным событием была эта встреча для Селин. Ведь в своих видео она не раз подчеркивала, что Роналду является для нее главным источником вдохновения не только в футболе, но и в блогерской деятельности. Перед тем как сделать памятное фото, Криштиану проявил заботу, попросив девушку окончательно вытереть слезы, и продолжил дружескую беседу. Это видео еще раз доказало, каким великодушным человеком является Криштиану.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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