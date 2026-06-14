Винисиус Жуниор прокомментировал ничью в матче против Марокко

·34·Спорт
Винисиус Жуниор прокомментировал ничью в матче против Марокко

Исторический чемпионат мира по футболу 2026 года, стартовавший на полях США, Канады и Мексики, набирает обороты. В рамках 1-го тура группы «С» главный фаворит турнира, сборная Бразилии, встретилась с Марокко и разошлась миром — 1:1. Автор единственного ответного гола «пентакампеонов», звездный вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, после матча пообщался с представителями СМИ. Любимец болельщиков подробно рассказал о впечатлениях от игры, возникших трудностях и установках Карло Анчелотти.

«Быстрый гол нарушил наши планы»

Винисиус Жуниор не стал скрывать, что пропущенный в дебюте встречи мяч повлиял на общую тактику команды:

«Безусловно, пропущенный гол в первые минуты матча полностью меняет изначальный план подготовки. Однако, на мой взгляд, ребята быстро пришли в себя и адаптировались к ситуации, особенно усилив действия в оборонительной линии.

После того как мой партнер Рафинья сменил фланг, мы расширили атакующий потенциал и начали контролировать мяч. Но стоит признать, первый матч чемпионата мира всегда проходит очень тяжело в психологическом плане. Сборная Марокко сегодня показала содержательный футбол, а давление ответственности на старте всегда ощущается на поле».

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с заявлением звезды сборной Бразилии Винисиуса Жуниора и ситуацией в группе «С»:

Имя и статус игрока

Вклад в матч против Марокко

Главное требование Анчелотти

Климатические условия игры

Личный статус игрока

Главная задача в следующем туре

Винисиус Жуниор


(вингер сборной Бразилии)

На 32-й минуте автор великолепного гола

Контроль мяча и активизация флангов

Заокеанская сильная жара

Опыт и ответственность значительно возросли

В следующем матче победа любой ценой

«Я готов ко всем испытаниям на этом турнире»

Талантливый нападающий также затронул тему своего профессионального роста и неблагоприятных погодных условий за океаном.

«На прошлом чемпионате мира я был еще очень молод и неопытен. Сейчас я значительно прибавил в игровом плане, многому научился, но вместе с тем возросло и чувство ответственности. Думаю, в этом году я полностью готов к любым трудностям.

Состояние стадионов и полей здесь немного отличается, к тому же очень жарко. Нам нужно быстрее привыкнуть к этому климату, так как события на мундиале развиваются стремительно. Наш главный тренер Карло Анчелотти требовал от нас больше владеть мячом и быстро переводить его с фланга на фланг. Мы справились с этой задачей, но не смогли создать много опасных моментов у ворот соперника. Причина в том, что сборная Марокко очень организованно и надежно сыграла в обороне. Теперь нам предстоит глубокий анализ этого матча. Во втором туре мы обязаны побеждать при любых обстоятельствах», — завершил Винисиус.

Напомним, что в рамках 2-го тура группы «С» сборная Бразилии 20 июня встретится с Гаити, и болельщики ждут от «пентакампеонов» только трех очков.

Следите за самыми горячими матчами чемпионата мира, тактическими ходами Винисиуса Жуниора и Карло Анчелотти на ЧМ-2026, аналитикой игр и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

Винисиус ЖуниорБразилияМароккоРеал МадридКарло Анчелотти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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