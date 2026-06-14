Перес хочет привезти обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле в «Реал Мадрид»

После завершения очередного сезона Лиги чемпионов УЕФА, в котором главный трофей завоевал французский «ПСЖ», на континенте с громких событий началось летнее трансферное окно. В центре внимания трансферного рынка вновь оказался мадридский «Реал». По сообщениям авторитетных зарубежных СМИ, «Королевский клуб» всерьез рассматривает возможность подписания нападающего парижского гранда и действующего победителя Лиги чемпионов Усмана Дембеле.

Согласно эксклюзивной информации известного и надежного турецкого издания «ТРТ Спор», мадридцы планируют осуществить крупнейший трансфер этого лета.

Триумф Флорентино Переса и главная цель для атаки

Действующий президент Флорентино Перес, успешно переизбранный на свой пост, намерен закрепить свою очередную историческую победу на выборах громким и ярким трансфером этим летом. Руководство «Реала» тщательно изучило ряд кандидатов для усиления линии атаки. В результате Усман Дембеле, проведший великолепный сезон в составе парижан, стал одним из главных приоритетов для мадридского гранда.

Для финансового обеспечения этого крупного трансфера и освобождения квоты для иностранных игроков (лимит на легионеров) руководство «Реала» готово к неожиданным жертвам. Стало известно, что мадридцы планируют выставить на трансфер полузащитника Браима Диаса, чтобы выручить дополнительные средства.

С помощью специальной аналитической таблицы ниже вы можете ознакомиться со статусом Усмана Дембеле в «ПСЖ», его впечатляющей статистикой и планами «Реала» по усилению атаки:

Звездная трансферная цель Текущий статус игрока Действующий контракт с «ПСЖ» Показатели за прошлый сезон Финансовый источник для сделки Альтернативный неудачный вариант (предыдущая попытка) Усман Дембеле

(Французский нападающий) Обладатель

«Золотого мяча» До лета

2028 года 37 матчей,

19 голов и 10 результативных передач Продажа

Браима Диаса Хулиан Альварес

(«Атлетико» Мадрид)

Отправится ли король «Золотого мяча» в Мадрид?

Стоит отметить, что действующий трудовой договор Усмана Дембеле с парижским клубом рассчитан до лета 2028 года, и Нассер Аль-Хелаифи явно не намерен легко отпускать игрока. Однако привлекательное предложение «Реал Мадрида» и трансферная политика Флорентино Переса способны расторгнуть любой контракт. Для Дембеле завершившийся сезон стал пиком карьеры — он провел 37 матчей во всех турнирах за «ПСЖ», забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Самое главное, что на данный момент нападающий является действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды планеты — «Золотого мяча» (Баллон д'Ор).

Ранее в спортивных СМИ сообщалось, что «Реал» вел переговоры о покупке нападающего другого мадридского клуба, «Атлетико», Хулиана Альвареса, но эти попытки не увенчались успехом. Теперь «Королевский клуб» сосредоточил все свое внимание именно на обладателе «Золотого мяча» Усмане Дембеле.

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