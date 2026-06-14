Мадридский «Реал» достиг важного соглашения о трансфере защитника «Челси» Марка Кукурельи. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно источнику, между клубами и самим футболистом достигнута устная договоренность. Мадридцы рассматривают Кукурелью как один из основных вариантов для усиления левого фланга обороны.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью хотел видеть в составе игрока именно такого стиля. Кукурелья отличается активными действиями в защите, умением подключаться к атакам по флангу и способностью играть с высокой интенсивностью.

Ожидается, что 27-летний футболист присоединится к «Реалу» после чемпионата мира. Финансовые детали трансфера пока не разглашаются, но стороны вывели сделку на финальную стадию.

Марк Кукурелья является воспитанником академии «Барселоны». За свою карьеру он выступал за испанские «Эйбар» и «Хетафе», а также за английские «Брайтон» и «Челси».

В прошлом сезоне Кукурелья провел 34 матча в Английской Премьер-лиге, записав на свой счет 1 гол и 4 результативные передачи. Его стабильная игра и большой опыт могут стать полезными для «Реала».

Интересно, что, несмотря на то, что Кукурелья является воспитанником «Барселоны», теперь его карьера связывается с «Реалом». Пожалуй, это и есть футбольный сюжетный поворот. Если трансфер будет официально подтвержден, он станет одним из важных приобретений мадридского клуба для укрепления линии обороны перед новым сезоном.