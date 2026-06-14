Германия начала ЧМ-2026 с крупной победы: Кюрасао разгромлен

Дан старт групповому этапу Чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Германии, считающаяся одним из фаворитов турнира, встретилась с дебютантом — командой Кюрасао, и одержала разгромную победу со счетом 7:1. Подопечные Юлиана Нагельсмана полностью доминировали на поле и продемонстрировали свои амбиции уже в первом туре группового этапа. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Встреча началась для немцев очень успешно. Уже на 6-й минуте Феликс Нмеча открыл счет. Полузащитник «Боруссии» Дортмунд разыграл красивую комбинацию с Флорианом Вирцем и точно пробил из-за пределов штрафной площади. После этого Германия не сбавила обороты, однако представители Кюрасао неожиданно сравняли счет. Удар Ливано Коменении поразил ворота Мануэля Нойера, что стало одним из первых сюрпризов турнира.

Ответный удар «немецкой машины»

После пропущенного гола сборная Германии активизировалась. Как сообщает издание Goal.com, защитник Нико Шлоттербек замкнул подачу с углового головой, снова выведя свою команду вперед. В конце первого тайма Феликс Нмеча был сбит в штрафной, и Кай Хаверц реализовал пенальти, сделав счет 3:1.

С началом второго тайма Джамал Мусиала забил четвертый гол после великолепной передачи Йозуа Киммиха. Этот мяч окончательно сломил волю сборной Кюрасао. До конца игры Натаниэль Браун отпраздновал свой дебютный гол за сборную, а вышедший на замену Дениз Ундав также записал свою фамилию на табло. Окончательную точку в матче поставил все тот же Кай Хаверц, оформив дубль.

Эта победа была стратегически очень важна для Германии. Команда не только набрала три очка, но и получила большое преимущество по разнице мячей. Игра молодых звезд, таких как Джамал Мусиала и Флориан Вирц, высоко оценивается экспертами. Особенно уверенные действия новых имен — Феликса Нмечи и Натаниэля Брауна — создают дополнительные возможности для Юлиана Нагельсмана.

Для сборной Кюрасао этот матч стал большой школой опыта. Несмотря на крупное поражение, гол в ворота Мануэля Нойера был зафиксирован как историческое событие для команды-дебютанта. Германия же доказала, что будет готовиться к следующим играм группы еще серьезнее. Эта победа еще больше укрепила веру немецких болельщиков в чемпионские шансы команды.