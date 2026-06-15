Что сказал Нагельсманн после победы над Кюрасао со счетом 7:1?

·2·Спорт
Что сказал Нагельсманн после победы над Кюрасао со счетом 7:1?

Групповой этап чемпионата мира 2026 года, принимаемого на полях Северной Америки, с первых же дней стартовал с неожиданных результатов и результативных матчей. Сборная Германии, считающаяся одним из главных фаворитов турнира, начала свой путь на мировом первенстве с сокрушительной победы. В матче 1-го тура группы «Е» немецкая «машина» разгромила сборную Кюрасао со счетом 7:1, набрала первые 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы.

После завершения этой встречи главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дал эксклюзивное интервью официальному сайту ФИФА, поделившись своими первыми впечатлениями и эмоциями от игры.

Неожиданный удар соперника и пробуждение немцев

Несмотря на крупный итоговый счет, молодой и тактически подкованный специалист Нагельсманн не стал скрывать, что по ходу игры его команда столкнулась с определенными трудностями. По его словам, в тот момент, когда игроки соперника неожиданно сравняли счет, немецким футболистам потребовалось время, чтобы вернуть свой привычный игровой ритм.

Аналитические мысли Юлиана Нагельсманна о матче:

«Нужно признать, что после того, как соперник восстановил равновесие, нам потребовалось несколько минут, чтобы найти свою игру и взять контроль над полем. Кюрасао показал на практике, что это не просто обычная команда, они умеют играть в красивый футбол. Лично я буду с большим интересом и вниманием следить за их следующими матчами в этой группе».

С помощью таблицы аналитического центра ниже вы можете ознакомиться с подробностями матча ЧМ-2026 между Германией и Кюрасао, а также узнать авторов голов:

Турнир и групповой этап

Итоговый официальный счет матча

Очки сборной Германии

Автор дубля в составе подопечных Нагельсманна

Другие звезды, забившие голы и внесшие вклад в победу

Дальнейший статус соперника в группе

ЧМ-2026, группа «Е»


(Матч 1-го тура)

7 : 1


(Победа Германии)

3 очка


(Лидер группы)

Кай Хаверц


(Два гола)

• Л. Нмеча, Н. Шлоттербек


• Дж. Мусиала, Браун, Д. Ундав

Шансы еще не потеряны

«Семь голов — это потрясающий показатель!»

Главный тренер Германии высоко оценил способность своей команды эффективно использовать моменты в атаке и продемонстрированную содержательную игру. По его мнению, начало таких крупных турниров с психологического преимущества станет отличным фундаментом для будущих матчей.

«Я очень рад, что мы смогли семь раз поразить ворота соперника, и этот результат меня полностью удовлетворяет. Кроме того, мне практически полностью понравились действия ребят на поле и их комбинационный футбол. Начинать любой престижный турнир с такой уверенной победы крайне важно для поднятия командного духа. Я доволен тем, что наши представители блестяще справились с этой задачей», — завершил свою речь немецкий наставник. К слову, в этом матче Кай Хаверц оформил дубль, а Лукас Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Браун и Дениз Ундав забили по одному мячу, обеспечив крупную победу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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