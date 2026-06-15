Гейджи одержал сенсационную победу техническим нокаутом над Топурией!
В столице США, Вашингтоне, завершился супертурнир «UFC Белый дом» — одно из самых ожидаемых и масштабных событий в мире спорта. Главный бой этого исторического вечера, который месяцами держал в напряжении всех поклонников смешанных единоборств, вошел в летопись ММА как настоящая драма с неожиданным исходом. В октагоне сошлись действующий непобежденный чемпион в легком весе испанец Илия Топурия и один из самых опасных и зрелищных бойцов дивизиона, американец Джастин Гейджи.
Великое противостояние двух непобежденных бойцов с первых же секунд превратило арену в поле настоящей битвы.
Настоящая бойня в октагоне и судьбоносный четвертый раунд
Этот чемпионский бой, рассчитанный по регламенту на 5 раундов, прошел в атмосфере кровавых и яростных разменов. С первых минут Джастин Гейджи начал использовать свой традиционный стиль давления и мощных ударов. Несмотря на то, что действующий чемпион Илия Топурия пытался оказать достойное сопротивление, он оказался в тяжелом положении под градом сокрушительных комбинаций американского «Хайлайта».
В ходе четырех раундов яростного противостояния в октагоне Илия Топурия пропустил множество тяжелых и опасных ударов, угрожающих его здоровью. По окончании четвертого раунда, когда бойцы вернулись в свои углы, в ситуацию были вынуждены вмешаться официальные медицинские работники. Тщательно осмотрев травмы испанского чемпиона, врачи, чтобы не подвергать риску его здоровье, категорически запретили продолжать поединок перед 5-м раундом.
С подробностями главного боя турнира «UFC Белый дом» и зафиксированными результатами вы можете ознакомиться в официальной таблице анализа ММА ниже:
Статус турнира и боя
Весовая категория и дисциплина
Победивший американский звездный боец
Проигравший действующий король веса
Время и способ остановки боя
Ответственные лица, принявшие решение
UFC Белый дом (Вашингтон)
(Главный бой вечера)
Легкий вес
(Чемпионский бой)
Джастин Гейджи
(Новый триумфатор)
Илия Топурия
(«Эль Матадор»)
После 4-го раунда, Технический нокаут
Официальные врачи
(Запрет на продолжение)
Гейджи — на вершине нового триумфа!
Таким образом, рефери досрочно остановил бой, зафиксировав технический нокаут (ТКО), и Джастин Гейджи стал абсолютным победителем этого сенсационного и исторического поединка. Этот успех, несомненно, выведет карьеру Гейджи на еще более высокий уровень. В свою очередь, для Илии Топурии, до этого момента не знавшего поражений в октагоне, это стало первым болезненным и тяжелым поражением из-за запрета врачей. Долгожданный турнир в Вашингтоне завершился неожиданной драмой.
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