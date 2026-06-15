Гейджи одержал сенсационную победу техническим нокаутом над Топурией!

·48·Спорт
Гейджи одержал сенсационную победу техническим нокаутом над Топурией!

В столице США, Вашингтоне, завершился супертурнир «UFC Белый дом» — одно из самых ожидаемых и масштабных событий в мире спорта. Главный бой этого исторического вечера, который месяцами держал в напряжении всех поклонников смешанных единоборств, вошел в летопись ММА как настоящая драма с неожиданным исходом. В октагоне сошлись действующий непобежденный чемпион в легком весе испанец Илия Топурия и один из самых опасных и зрелищных бойцов дивизиона, американец Джастин Гейджи.

Великое противостояние двух непобежденных бойцов с первых же секунд превратило арену в поле настоящей битвы.

Настоящая бойня в октагоне и судьбоносный четвертый раунд

Этот чемпионский бой, рассчитанный по регламенту на 5 раундов, прошел в атмосфере кровавых и яростных разменов. С первых минут Джастин Гейджи начал использовать свой традиционный стиль давления и мощных ударов. Несмотря на то, что действующий чемпион Илия Топурия пытался оказать достойное сопротивление, он оказался в тяжелом положении под градом сокрушительных комбинаций американского «Хайлайта».

В ходе четырех раундов яростного противостояния в октагоне Илия Топурия пропустил множество тяжелых и опасных ударов, угрожающих его здоровью. По окончании четвертого раунда, когда бойцы вернулись в свои углы, в ситуацию были вынуждены вмешаться официальные медицинские работники. Тщательно осмотрев травмы испанского чемпиона, врачи, чтобы не подвергать риску его здоровье, категорически запретили продолжать поединок перед 5-м раундом.

С подробностями главного боя турнира «UFC Белый дом» и зафиксированными результатами вы можете ознакомиться в официальной таблице анализа ММА ниже:

Статус турнира и боя

Весовая категория и дисциплина

Победивший американский звездный боец

Проигравший действующий король веса

Время и способ остановки боя

Ответственные лица, принявшие решение

UFC Белый дом (Вашингтон)


(Главный бой вечера)

Легкий вес


(Чемпионский бой)

Джастин Гейджи


(Новый триумфатор)

Илия Топурия


(«Эль Матадор»)

После 4-го раунда, Технический нокаут

Официальные врачи


(Запрет на продолжение)

Гейджи — на вершине нового триумфа!

Таким образом, рефери досрочно остановил бой, зафиксировав технический нокаут (ТКО), и Джастин Гейджи стал абсолютным победителем этого сенсационного и исторического поединка. Этот успех, несомненно, выведет карьеру Гейджи на еще более высокий уровень. В свою очередь, для Илии Топурии, до этого момента не знавшего поражений в октагоне, это стало первым болезненным и тяжелым поражением из-за запрета врачей. Долгожданный турнир в Вашингтоне завершился неожиданной драмой.

Следите за самыми громкими чемпионскими поединками в октагонах UFC, закулисными тайнами бойцов, эксклюзивной информацией из эпицентров мирового спорта и самыми достоверными новостями вместе с нами на страницах Замин!

Джастин ГейджиИлия ТопурияUFCВашингтонИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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