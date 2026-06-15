Булат Есмагамбетов оценил шансы Узбекистана на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года, приковавший внимание всей планеты к экранам, продолжается в напряженной борьбе, полной неожиданных драм и сенсационных результатов. Уже в матчах первого тура гранды сталкиваются с серьезным сопротивлением. Например, звездная сборная Бразилии, считающаяся главным претендентом на титул, с трудом избежала поражения в матче против стойкой сборной Марокко, а Турция, обладающая мастеровитыми игроками, неожиданно уступила Австралии со счетом 0:2. В такой жаркой атмосфере остается совсем немного времени до исторических моментов, которых с нетерпением ждет весь узбекский народ.

Исторический дебют «Белых волков» и английский арбитр

Сборная Узбекистана, попавшая в группу «К», проведет свой первый исторический матч на мундиале 18 июня текущего года в 07:00 по ташкентскому времени против сильной сборной Колумбии. Эту важную встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с опытным английским рефери Энтони Тейлором, который хорошо знаком нашему соотечественнику Абдукодиру Хусанову по европейским полям.

В настоящее время международное спортивное сообщество и известные эксперты активно высказывают свои мнения о шансах наших представителей.

С помощью приведенной ниже официальной таблицы спортивной аналитики вы можете подробно ознакомиться с календарем игр сборной Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026 и их соперниками:

Групповой этап и стадии Название сборной соперника Дата проведения матча Начало по ташкентскому времени Главный судья матча Главный тренер нашей сборной Матч 1-го тура Колумбия 18 июня 2026 года В 07:00 Энтони Тейлор

(Представитель Англии) Фабио Каннаваро Матч 2-го тура Португалия 23 июня 2026 года Согласно официальному календарю Международные судьи Фабио Каннаваро Матч 3-го тура ДР Конго 28 июня 2026 года Согласно официальному календарю Международные судьи Фабио Каннаваро

Реальные взгляды и прогнозы казахстанского эксперта

Известный казахстанский футбольный специалист и опытный функционер Булат Есмагамбетов в эксклюзивном интервью изданию «Спортс24.кз» довольно осторожно и реалистично оценил шансы подопечных Фабио Каннаваро.

Аналитическое мнение Булата Есмагамбетова о нашей национальной команде: «Сам факт выхода сборной Узбекистана на этот долгожданный чемпионат мира — уже историческое достижение и настоящий большой праздник для всей страны. Уже сейчас на мундиале происходят неожиданные сенсации, ярким примером чего является победа Австралии над Турцией. Конечно, мы будем только рады, если узбекские футболисты удивят своих болельщиков красивой игрой. Однако, поскольку команда впервые участвует в этом престижном соревновании, требовать от них побед или грандиозных результатов немного сложно. В матче против опытной Колумбии преимущество будет на стороне соперника. Если подходить объективно, сборная Узбекистана будет бороться в основном с представителями Демократической Республики Конго, чтобы не занять последнее место в группе».

Напомним, что наши футболисты под руководством легендарного Фабио Каннаваро проведут второй матч в группе 23 июня против сильной Португалии, а последний решающий поединок группового этапа состоится 28 июня против сборной ДР Конго. Желаем нашим представителям огромных успехов на этом трудном и почетном пути!

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