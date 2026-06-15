Манчестер Юнайтед сэкономит миллионы благодаря соглашению Рубена Аморима с Миланом

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» может сэкономить значительную сумму денег после того, как стало известно о возможном возвращении бывшего главного тренера Рубена Аморима в итальянскую Серию А. Португальский специалист, уволенный в январе, сейчас является главным кандидатом на пост наставника «Милана». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Телеграф, руководство «Манчестер Юнайтед» значительно сократит сумму компенсации, которую необходимо было выплатить Амориму и его тренерскому штабу после увольнения. По первоначальным расчетам, клуб должен был выплатить тренерскому корпусу в общей сложности 16,7 миллиона фунтов стерлингов. Однако трудоустройство Аморима на новом месте снимет большую часть этого финансового бремени с клуба.

41-летний Рубен Аморим проработал на «Олд Траффорд» всего 14 месяцев и оставил после себя большой штаб, состоящий из таких помощников, как Карлуш Фернандеш, Аделиу Кандиду, Эмануэл Ферру и Жорже Витал. После того как «Манчестер Юнайтед» потратил 14,5 миллиона фунтов на расставание с Эриком тен Хагом, финансовые обязательства перед Аморимом оказывали серьезное давление на бюджет клуба.

Новый проект в Италии и тактические изменения

После того как « Милан » в прошлом сезоне не смог достичь ожидаемых результатов под руководством Массимилиано Аллегри, клуб выбрал именно Аморима для проведения кардинальных реформ. «Россонери», оставшиеся без путевки в Лигу чемпионов, вывели переговоры с португальским специалистом на финальную стадию. Аморим опередил таких кандидатов, как Оливер Гласнер и Маурисио Почеттино, возглавив список претендентов.

Итальянский клуб предлагает Амориму двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Это отличная возможность для специалиста пересмотреть свою неудачную систему 3-4-2-1 в Английской Премьер-лиге и восстановить свою репутацию. По информации Goal.com, конфликтные отношения Аморима с руководством «Манчестер Юнайтед», в частности с футбольным директором Джейсоном Уилкоксом, ускорили его уход.

Интересно, что в случае назначения Аморим встретится со своей бывшей командой в ближайшее время. Подтверждено, что последний предсезонный контрольный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» состоится 15 августа в польском Вроцлаве. Эта встреча пройдет за неделю до начала нового сезона Премьер-лиги.

Болельщики и эксперты с большим интересом ждут, насколько успешно Аморим адаптируется к итальянскому футболу. После завершения его короткого и противоречивого периода работы в Англии, тактические сражения в Серии А станут новым серьезным испытанием для его тренерского потенциала.