Катарское инвестиционное управление подарило Буалему Хухи 3 миллиона долларов США и эксклюзивный автомобиль Rolls-Royce Phantom стоимостью более 500 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Те Тучмине.

Гол, забитый катарским футболистом Буалемом Хухи на 94-й минуте матча против Швейцарии на Чемпионате мира 2026 года, стал одним из самых важных и исторических моментов в его карьере. Именно этот гол принес сборной Катара долгожданную ничью и первое очко в истории Чемпионатов мира.

Руководство команды и спонсоры подготовили для футболиста крупное вознаграждение. За этот решающий эпизод ему были назначены денежная премия в размере 3 миллионов долларов и роскошный автомобиль Rolls-Royce Phantom стоимостью более полумиллиона долларов.

Интересно, что после окончания матча при просмотре эпизода с помощью системы VAR выяснилось, что мяч задел защитника сборной Швейцарии Миро Мухайма, и гол был официально засчитан как автогол.

Однако это не повлияло на награду — было объявлено, что все обещанные бонусы и дорогостоящий автомобиль будут переданы Буалему Хухи, так как именно его давление и участие в игре привели к этому голу.